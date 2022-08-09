Джерело - tribuna.com.
Шахтар отримав першу пропозицію від Ніцци по вінгеру Михайлу Мудрику.
Про це повідомляє Foot Mercato.
Французький клуб дає 20 млн євро за футболіста.
Минулого сезону він забив 2 голи та зробив 9 асистів у 19 матчах.
Нагадаємо, була інформація, що є клуб, який нібито готовий заплатити за Мудрика 30 млн євро. З перегонів за право підписати 21-річного українця вже вибув Баєр.
Раніше директор з футболу Шахтаря Дарійо Срна заявив, що президент клубу Рінат Ахметов не готовий відпустити Мудрика в інший клуб.