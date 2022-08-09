Французький клуб хоче підписати українського вінгера

Шахтар отримав першу пропозицію від Ніцци по вінгеру Михайлу Мудрику.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Французький клуб дає 20 млн євро за футболіста.

Минулого сезону він забив 2 голи та зробив 9 асистів у 19 матчах.

Нагадаємо, була інформація, що є клуб, який нібито готовий заплатити за Мудрика 30 млн євро. З перегонів за право підписати 21-річного українця вже вибув Баєр.

Раніше директор з футболу Шахтаря Дарійо Срна заявив, що президент клубу Рінат Ахметов не готовий відпустити Мудрика в інший клуб.