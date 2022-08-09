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Ніцца запропонувала Шахтарю 20 млн євро за Мудрика

Сьогодні 15:37 336 0
Французький клуб хоче підписати українського вінгера
Ніцца запропонувала Шахтарю 20 млн євро за Мудрика
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Ніцца, #Футбольні трансфери, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - tribuna.com.

Шахтар отримав першу пропозицію від Ніцци по вінгеру Михайлу Мудрику.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Французький клуб дає 20 млн євро за футболіста.

Минулого сезону він забив 2 голи та зробив 9 асистів у 19 матчах.

Нагадаємо, була інформація, що є клуб, який нібито готовий заплатити за Мудрика 30 млн євро. З перегонів за право підписати 21-річного українця вже вибув Баєр.

Раніше директор з футболу Шахтаря Дарійо Срна заявив, що президент клубу Рінат Ахметов не готовий відпустити Мудрика в інший клуб.

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