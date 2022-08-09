Піке погодився на зниження зарплати у Барселоні

Захисник Барселони Жерард Піке погодився на друге зниження зарплати за останній рік.

Про це повідомляють The Athletic та Diario Sport.

Оборонець готовий піти на зменшення зарплати на умовах, які мав до продовження контракту. При цьому термін дії угоди лишається до 2024 року.

За чинним контрактом Піке отримує 28 млн євро на рік до сплати податків. Також отримає бонус 12 млн, коли завершить кар’єру.

Жерард став першим, хто погодився з чотирьох футболістів, яких Барселона попросила знизити зарплати для можливості зареєструвати новачків. Каталонці очікують на відповіді Марка-Андре тер Штегена, Френкі де Йонга та Клемана Лангле.

Раніше повідомлялося, що Барселона розпочала переговори з Манчестер Сіті щодо трансферу Сілви.