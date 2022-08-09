Головне
Штурм - Динамо: анонс і прогноз матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:52 2216
Зоря оголосила про трансфер нападника Динамо
Сьогодні 13:22 753
Збірна України виграла шахову Олімпіаду
Сьогодні 13:08 475
Динамо має тотальну перевагу в матчах із австрійськими клубами: історія протистоянь
Сьогодні 12:22 1626
Вацко: Тендер УПЛ виграв канал, який не вилизує ні Ахметову, ні Суркісу
Сьогодні 10:26 2184 1
Штурм прийме Динамо Київ. Розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:35 1464 1
УПЛ стартуватиме матчем Шахтар - Металіст 1925, - журналіст
Вчора 23:30 1132
Проценко завоював бронзу на турнірі в Угорщині
Вчора 22:15 487
Штурм - Динамо: онлайн-трансляція
Вчора 21:58 3355
УПЛ представила умови пропозиції Setanta Sports
Вчора 18:33 814
Прямі трансляції

Піке погодився на зниження зарплати у Барселоні

Сьогодні 12:33 329 0
Піке погодився на зниження зарплати у Барселоні
#Барселона, #Ла-Ліга, #Жерар Піке

Джерело - tribuna.com.

Захисник Барселони Жерард Піке погодився на друге зниження зарплати за останній рік.

Про це повідомляють The Athletic та Diario Sport.

Оборонець готовий піти на зменшення зарплати на умовах, які мав до продовження контракту. При цьому термін дії угоди лишається до 2024 року.

За чинним контрактом Піке отримує 28 млн євро на рік до сплати податків. Також отримає бонус 12 млн, коли завершить кар’єру.

Жерард став першим, хто погодився з чотирьох футболістів, яких Барселона попросила знизити зарплати для можливості зареєструвати новачків. Каталонці очікують на відповіді Марка-Андре тер Штегена, Френкі де Йонга та Клемана Лангле.

Раніше повідомлялося, що Барселона розпочала переговори з Манчестер Сіті щодо трансферу Сілви.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України переграла Німеччину на шаховій Олімпіаді Збірна України переграла Німеччину на шаховій Олімпіаді 1789
Вацко: Тендер УПЛ виграв канал, який не вилизує ні Ахметову, ні Суркісу Вацко: Тендер УПЛ виграв канал, який не вилизує ні Ахметову, ні Суркісу 2184 1
Штурм - Динамо: онлайн-трансляція Штурм - Динамо: онлайн-трансляція 3355
Історія дня. Як журналіста Чемпіона забрали в поліцію у Граці Історія дня. Як журналіста Чемпіона забрали в поліцію у Граці 1905
Футболіст Вотфорда забив сенсаційний гол із власної половини поля - ВІДЕО Футболіст Вотфорда забив сенсаційний гол із власної половини поля - ВІДЕО 5721
Штурм - Динамо: анонс і прогноз матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів Штурм - Динамо: анонс і прогноз матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів 2216
Рекомендуємо
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 54741
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 1062
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 16675 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 36407
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 18293
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 16814