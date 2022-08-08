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Барселона знайшла спосіб зареєструвати нових футболістів

Сьогодні 15:11 216 0
Клуб перепідпише контракти з ключовими гравцями
Барселона знайшла спосіб зареєструвати нових футболістів
#Барселона, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга

Джерело - isport.ua.

Барселоні залишилось менш як тиждень на реєстрацію семи нових гравців.

Про це повідомляє видання Diario Sport.

На цей момент Роберт Левандовський, Рафінья, Андреас Крістенсен, Франк Кесс’є та Жуль Кунде, а також Усман Дембеле та Серджі Роберто, які підписали нові контракти, не мають права на участь в офіційних матчах. 

До стартового матчу Ла-Ліги проти Райо Вальєкано залишилося лише п'ять днів. Першим кроком на шляху реєстрації нових футболістів стане зниження зарплат. Барселона працює над зменшенням зарплат Френкі де Йонга, Серхіо Бускетса та Жерарда Піке.

Крім того, каталонці мають намір позбутися форвардів Мартіна Брейтвейта та Мемфіса Депая. Обидва гравці можуть розірвати контракт із клубом.

Раніше повідомлялося, що Барселона розпочала переговори з Манчестер Сіті щодо трансферу Сілви.

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