Головне
Лузан стала чемпіонкою світу в каное-одиночці на 1000 м
Сьогодні 19:01 339
Магучіх і Табашник здобули медалі на етапі Діамантової ліги у Польщі
Сьогодні 19:38 297
Лузан і Четверікова вибороли срібну медаль чемпіонату світу
Сьогодні 17:49 236
Збірна України виборола бронзу на ЧС-2022 з веслування на байдарках та каное
Сьогодні 17:42 285
Безус — гравець кіпрської Омонії
Сьогодні 16:13 287
Срна - про правило ФІФА: Не хочемо чужого, але й своє просто так не віддаємо
Сьогодні 15:25 502
Евертон Миколенка зіграє з Челсі: 6 серпня в АПЛ відбудеться 6 матчів
Сьогодні 14:25 320
Циганик: ДСНС попросила не анонсувати про початок та місце проведення матчів УПЛ
Сьогодні 13:58 291
Бурбас: Є клуб, який готовий заплатити Шахтарю 30 мільйонів євро за Мудрика
Сьогодні 13:48 633
Динамо пішло на угоду з Олімпією щодо боргу за Гонсалеса
Сьогодні 11:26 528
Прямі трансляції

Барселона розпочала переговори з Манчестер Сіті щодо трансферу Сілви

Сьогодні 20:30 167 0
Барселона розпочала переговори з Манчестер Сіті щодо трансферу Сілви

Джерело - tribuna.com.

Барселона та Манчестер Сіті вступили в перемовини по вінгеру Бернарду Сілві.

Про це повідомляє Diario Sport.

Каталонці впевнені у своєму успіху, вони хочуть максимально збити ціну футболіста. Португальцю запропонують контракт на 4 роки.

Очікується, що переговори будуть дуже непростими, але свою роль може зіграти бажання Бернарду перейти у Барселону. Зараз Ман Сіті просить близько 80 млн євро.

Цей трансфер досі впливає на майбутнє Френкі де Йонга. Йому пообіцяли, що залишать в клубі, якщо скоротять зарплату вдвічі, але все одно існує ймовірність продажу нідерландця до 31 серпня.

Коментарі ()
Популярне зараз
Зінченко зробив перший асист нового сезону АПЛ - відео Зінченко зробив перший асист нового сезону АПЛ - відео 5339 2
Білий африканець став героєм України на Євро-2020 Білий африканець став героєм України на Євро-2020 5147
Зінченко - найкращий гравець матчу Крістал Пелес - Арсенал за версією WhoScored Зінченко - найкращий гравець матчу Крістал Пелес - Арсенал за версією WhoScored 1246
Дівчина дня. Дружина Артема Довбика надихає його на голи Дівчина дня. Дружина Артема Довбика надихає його на голи 7217 2
Шикарний дебют Зінченка: огляд матчу Крістал Пелес - Арсенал Шикарний дебют Зінченка: огляд матчу Крістал Пелес - Арсенал 2387
Крістал Пелес - Арсенал - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Крістал Пелес - Арсенал - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 1766
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 13865
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 12582
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 5455 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 14562
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 14434
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 5304