Барселона розпочала переговори з Манчестер Сіті щодо трансферу Сілви

Барселона та Манчестер Сіті вступили в перемовини по вінгеру Бернарду Сілві.

Про це повідомляє Diario Sport.

Каталонці впевнені у своєму успіху, вони хочуть максимально збити ціну футболіста. Португальцю запропонують контракт на 4 роки.

Очікується, що переговори будуть дуже непростими, але свою роль може зіграти бажання Бернарду перейти у Барселону. Зараз Ман Сіті просить близько 80 млн євро.

Цей трансфер досі впливає на майбутнє Френкі де Йонга. Йому пообіцяли, що залишать в клубі, якщо скоротять зарплату вдвічі, але все одно існує ймовірність продажу нідерландця до 31 серпня.