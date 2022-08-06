Барселона розпочала переговори з Манчестер Сіті щодо трансферу Сілви

Джерело - tribuna.com.
Барселона та Манчестер Сіті вступили в перемовини по вінгеру Бернарду Сілві.
Про це повідомляє Diario Sport.
Каталонці впевнені у своєму успіху, вони хочуть максимально збити ціну футболіста. Португальцю запропонують контракт на 4 роки.
Очікується, що переговори будуть дуже непростими, але свою роль може зіграти бажання Бернарду перейти у Барселону. Зараз Ман Сіті просить близько 80 млн євро.
Цей трансфер досі впливає на майбутнє Френкі де Йонга. Йому пообіцяли, що залишать в клубі, якщо скоротять зарплату вдвічі, але все одно існує ймовірність продажу нідерландця до 31 серпня.