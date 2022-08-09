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Вацко: Тендер УПЛ виграв канал, який не вилизує ні Ахметову, ні Суркісу

Сьогодні 10:26 1191 0
Віктор Вацко розповів про перемогу телеканалу Setanta у боротьбі за тендер на показ УПЛ
Вацко: Тендер УПЛ виграв канал, який не вилизує ні Ахметову, ні Суркісу
#Setanta Sports, #Вацко, #Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Тендер на показ матчів УПЛ виграла компанія, яка не залежна від Динамо та Шахтаря.

Про це розповів український коментатор Віктор Вацко.

Актуально: Клуби УПЛ проголосували за єдиний ТБ-пул

"Компанія Setanta виграла тендер на придбання телеправ на трансляцію матчів української Прем’єр-ліги. Setanta! Не канал Футбол, який вилизував Ахметову, не "плюси", які вилизували Суркісу. Setanta! Вони з Грузії. І вони виграли чесний тендер, участь в якому взяли найбільші наразі гравці телевізійного футбольного та спортивного медіаринку. MEGOGO запропонувало 100 тисяч доларів на 16 клубів на рік, Setanta дала загальну суму 3,2 мільйона доларів на рік. Але за умови, що вона не займається продакшном, а буде отримувати вже готову картинку від українських партнерів.

Виробництво картинки українські партнери оцінили у 1,6 мільйона доларів. Таким чином, клуби отримають інші 1,6 мільйона на всіх. Ділимо на 16 – отримуємо 100 тисяч доларів на кожен клуб. Віднімаємо 6%, які йдуть в УАФ згідно з договором передачі прав на УПЛ. Кожен клуб отримує 94 тисячі доларів за телеправа на сезон 2022/23.

Отримавши цю пропозицію клуби зібралися й проголосували переважною більшістю. Вони прийняли цю пропозицію. Їх влаштовує 94 тисячі доларів на рік. Інша справа, що в Україні, країні високої демократії, більшість голосів нічого не означає, коли сильним та впливовим на цю більшість голосів нас###ти. У нас так було постійно в останні роки, в принципі.

У 2019 році канали Футбол виграли тендер на трансляцію 100% матчів УПЛ. Клуби тоді більшістю голосів проголосували за єдиний пул, але Динамо, Зоря та потім Дніпро-1" послали цю більшість голосів… у сад. І підмахнули контракт з "плюсами". Демократія демократією, а в людей своє кіно.

Суркіс багато інтерв'ю давав на цю тему, що запропонували більше, що канали Футбол – це Геббельс-ТБ. Зараз Геббельс-ТБ вже немає, але та ж сама Баба Яга знову проти. Динамо, Зоря та Дніпро-1 не проголосували за цю історію", - сказав Вацко. 

Раніше УПЛ представила умови пропозиції Setanta Sports.

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