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УПЛ представила умови пропозиції Setanta Sports

Сьогодні 18:33 264 0
1-2 матчі в турі можуть транслюватися на YouTube
УПЛ представила умови пропозиції Setanta Sports

Визначилися умови пропозиції від телекомпанії Setanta Sports про трансляцію матчів чемпіонату України.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Setanta Sports запропонувала $16,2 млн на 3 сезони. У цю суму входять витрати на продакшн (виготовлення сигналу). Перемовини щодо остаточної вартості виготовлення сигналу, враховуючи логістичні питання, пов’язані з воєнним станом, продовжуються.

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У випадку підписання договору матчі транслюватимуться на трьох майданчиках:

  • OTT платформа Setanta Sports: всі матчі у прямому ефірі, розширені хайлайти всіх ігор. Вартість підписки становитиме 109 гривень на місяць, в неї також входитимуть трансляції АПЛ та Бундесліги;
  • Лінійні канали Setanta Sports: мінімум 4 матчі у прямому ефірі, 8 матчів у турі у записі. Якщо глядач буде клієнтом  OTT-платформи або провайдера, що має Setanta Sports у програмній сітці, то зможе переглядати матчі УПЛ без додаткових витрат;
  • YouTube канал Setanta Sports: 1-2 матчі туру у прямому ефірі безплатно, ексклюзивні хайлайти матчів УПЛ.

Пропозиція містить у собі права на реалізацію міжнародних прав на трансляції матчів УПЛ. У неї закладені кошти, які будуть гарантовані клубам за реалізацію міжнародних медіаправ.

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При цьому в умовах підвищеного попиту від партнерів і додаткових продажів усі отримані гроші будуть направлені до УПЛ та розділені між клубами першості, які входять в єдиний телепул.

Відзначається, що у разі підписання контракту Setanta Sports додасть УПЛ в ефірну сітку всіх 15 країн, де вона працює (окрім Білорусі).

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