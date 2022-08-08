УПЛ представила умови пропозиції Setanta Sports

1-2 матчі в турі можуть транслюватися на YouTube

Визначилися умови пропозиції від телекомпанії Setanta Sports про трансляцію матчів чемпіонату України.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Setanta Sports запропонувала $16,2 млн на 3 сезони. У цю суму входять витрати на продакшн (виготовлення сигналу). Перемовини щодо остаточної вартості виготовлення сигналу, враховуючи логістичні питання, пов’язані з воєнним станом, продовжуються.

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У випадку підписання договору матчі транслюватимуться на трьох майданчиках:

OTT платформа Setanta Sports: всі матчі у прямому ефірі, розширені хайлайти всіх ігор. Вартість підписки становитиме 109 гривень на місяць, в неї також входитимуть трансляції АПЛ та Бундесліги;

Лінійні канали Setanta Sports: мінімум 4 матчі у прямому ефірі, 8 матчів у турі у записі. Якщо глядач буде клієнтом OTT-платформи або провайдера, що має Setanta Sports у програмній сітці, то зможе переглядати матчі УПЛ без додаткових витрат;

YouTube канал Setanta Sports: 1-2 матчі туру у прямому ефірі безплатно, ексклюзивні хайлайти матчів УПЛ.

Пропозиція містить у собі права на реалізацію міжнародних прав на трансляції матчів УПЛ. У неї закладені кошти, які будуть гарантовані клубам за реалізацію міжнародних медіаправ.

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При цьому в умовах підвищеного попиту від партнерів і додаткових продажів усі отримані гроші будуть направлені до УПЛ та розділені між клубами першості, які входять в єдиний телепул.

Відзначається, що у разі підписання контракту Setanta Sports додасть УПЛ в ефірну сітку всіх 15 країн, де вона працює (окрім Білорусі).