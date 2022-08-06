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Коломойський планує відновити програму ПроФутбол

Сьогодні 16:56 196 0
Ігор Бурбас прокоментував відновлення телепрограми Профутбол
Коломойський планує відновити програму ПроФутбол
#2+2, #Ігор Бурбас, #Ігор Коломойський, #Профутбол

Джерело - Чемпіон.

Український бізнесмен Ігор Коломойський може відновити програму ПроФутбол на телеканалі 2+2.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

"За кілька днів до зібрання клубів УПЛ ширилися чутки в кулуарах, що Setanta на пару з "2+2" йде. Тобто "2+2" на себе бере виробництво. Також були чутки, що Ігор Коломойський повертається в гру, повертається у великий футбол, оскільки він має на меті відновити ПроФутбол.

Той старий-добрий ПроФутбол в ефірному мовленні. Не та ютубна версія, яку ми бачили останнього сезону, а той, що в ефірі 2+2", - розповів Бурбас.

Нагадаємо, перший випуск Профутболу вийшов в ефір 30 серпня 2010 року, останній – 16 серпня 2020 року.

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