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Шахтар підняв ціну на Мудрика

Сьогодні 20:41 776 0
Мудрик може покинути Шахтар
Шахтар підняв ціну на Мудрика
#Баєр, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Футбольні трансфери, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - tribuna.com.

Впродовж тижня Баєр зробить нову пропозицію по вінгеру Шахтаря Михайлу Мудрику.

Про це повідомляє Kicker.

Відзначається, що німецький клуб вже давно досяг принципової домовленості з 21-річним футболістом та навіть узгодив трансфер з гірниками. Однак українці після цього підняли ціну на Мудрика через інтерес з боку Брентфорда, який на деякий час повернувся до ідеї підписання гравця.

Тепер Брентфорд навряд чи буде конкурувати за вінгера, адже англійці завершують перехід Міккеля Дамсгора з Сампдорії. Баєр натомість побореться за Мудрика з Ніццою.

Леверкузенці хочуть придбати ще одного виконавця в атаку, а Михайла вважають пріоритетним кандидатом. Також ведуться перемовини з Семом Едозі з Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Ніцца готує трансфер Мудрика.

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