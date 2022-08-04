Шахтар підняв ціну на Мудрика

Мудрик може покинути Шахтар

Впродовж тижня Баєр зробить нову пропозицію по вінгеру Шахтаря Михайлу Мудрику.

Про це повідомляє Kicker.

Відзначається, що німецький клуб вже давно досяг принципової домовленості з 21-річним футболістом та навіть узгодив трансфер з гірниками. Однак українці після цього підняли ціну на Мудрика через інтерес з боку Брентфорда, який на деякий час повернувся до ідеї підписання гравця.

Тепер Брентфорд навряд чи буде конкурувати за вінгера, адже англійці завершують перехід Міккеля Дамсгора з Сампдорії. Баєр натомість побореться за Мудрика з Ніццою.

Леверкузенці хочуть придбати ще одного виконавця в атаку, а Михайла вважають пріоритетним кандидатом. Також ведуться перемовини з Семом Едозі з Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Ніцца готує трансфер Мудрика.