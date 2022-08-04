Динамо обрало найкращого гравця матчу проти Штурма

Джерело - fcdynamo.com/.
Уболівальники Динамо обрали найкращого гравця першого матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів зі Штурмом.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
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Більша частина уболівальників (52%) віддали свої голоси Олександру Караваєву, котрий у першому таймі забив єдиний і переможний гол матчу.
Друге місце в опитуванні посів Георгій Бущан (21%), який кілька разів рятував ворота Динамо, а третє місце розділили автор гольової передачі Владислав Дубінчак, а також Микола Шапаренко (по 10% голосів).
Нагадаємо, Динамо гарантувало собі мінімум участь у груповому раунді Ліги Європи.