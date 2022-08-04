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Динамо обрало найкращого гравця матчу проти Штурма

Сьогодні 16:13 501 0
Визначився найкращий гравець Динамо у матчі зі Штурмом
Динамо обрало найкращого гравця матчу проти Штурма
#Динамо Київ, #Олександр Караваєв, #Штурм Грац, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - fcdynamo.com/.

Уболівальники Динамо обрали найкращого гравця першого матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів зі Штурмом.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

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Більша частина уболівальників (52%) віддали свої голоси Олександру Караваєву, котрий у першому таймі забив єдиний і переможний гол матчу.

Друге місце в опитуванні посів Георгій Бущан (21%), який кілька разів рятував ворота Динамо, а третє місце розділили автор гольової передачі Владислав Дубінчак, а також Микола Шапаренко (по 10% голосів).

Нагадаємо, Динамо гарантувало собі мінімум участь у груповому раунді Ліги Європи.

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