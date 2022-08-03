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Динамо переграло Штурм у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

Вчора 22:51 542 0
Мінімальна перемога Динамо
Динамо переграло Штурм у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів
#Динамо Київ, #Штурм Грац, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Динамо у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів-2022/23 обіграло Штурм.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь киян.

Матч-відповідь відбудеться наступного вівторка, 9-го серпня, в Австрії на полі суперника.

Ліга чемпіонів 2022/23
Кваліфікація, Півфінал
Перший матч, 03 серпня

Динамо - Штурм 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Караваєв

Динамо: 1. Бущан – 94. Кендзьора, 25. Забарний, 4. Попов, 44. Дубінчак (2. Вівчаренко, 71) – 5. Сидорчук (к), 10. Шапаренко, 8. Шепелєв (19. Гармаш, 71), 20. Караваєв, 29. Буяльський – 41. Бєсєдін (11. Ванат, 83)

Штурм: 27. Зібенхандль – 22. Газібегович, 42. Аффенгрубер, 5. Вютріх, 44. Данте (28. Шнегг, 67) – 4. Станкович, 25. Гірлендер (к) (30. Любич, 67), 8. Прасс (17. Демаку, 78) – 19. Хорват – 11. Саркарія, 9. Хойлунн (26. Ланг, 89)

Попередження: Попов (20), Шепелєв (48) – Вютріх (16), Станкович (41), Гірлендер (46)

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