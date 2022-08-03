Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів-2022/23, Кваліфікація 3-й раунд, 1-й матч 3 серпня 2022 року. 21:00 Динамо (Київ, Україна) - Штурм (Грац, Австрія) Місцевий стадіон (Лодзь, Польща) Головний арбітр - Франсуа Летезьє (Франція)

Київське Динамо в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів-2022/23 зіграє з австрійським Штурмом із міста Грац.

Перший поєдинок двоматчевого протистояння підопічні Луческу зіграють вдома, на Міському стадіоні в Лодзі (Польща). Пряма трансляція - безкоштовно на ОТТ-платформі setantasports.com та в етері телеканалу Setanta Sports (лише в кабельних мережах). Також матч покаже телеканал 2+2, але із 15-хвилинною затримкою.

Динамо

Віцечемпіон України зіграв лише дві офіційні гри з 12 грудня 2021 року. Кияни за сумою двох матчів пройшли турецький Фенербахче в другому раунді кваліфікації (0:0, 1:2 д.ч).

А уже через день після перемоги в Стамбулі Динамо програло в Благодійному матчі англійському Евертону (3:0). Щоправда, український клуб грав досить експерементальним складом - лідери команди або взагалі не грали, або вийшли на поле в другому таймі.

Наразі головний тренер Динамо Мірча Луческу, якому 29 липня виповнилося 77 років, не має проблем із травмованими гравцями. У таборі Динамо - усі здорові. Однак кияни мають сейрозну втрату - Бен'ямін Вербич перейшов до грецького Панатінаїкоса.

Штурм

Віцечемпіон Австрії зіграв уже дві гри в чемпіонаті - перемога та нічия. У другому турі підопічні Крістіана Ільцера перемогли на власному полі чинного чемпіона Зальцбург (2:1).

Навряд чи допоможуть Штурму травмовані півзахисники Якоб Янчер і Отар Кітеїшвілі. Також у лазареті австрійців - Гайргофер і Труммер.

Історія зустрічей

Раніше суперники не зустрічалися.

Цифри і факти

Динамо 14 разів зустрічалося з представниками Австрії - тотальна перевага української команди (9 перемог, 2 нічиї і 3 поразки);

Востаннє Динамо грало з австрійцями у Лізі Європи-2013/14. Тоді кияни на груповій стадії двічі зіграли з Рапідом (2:2, 3:1);

Сергій Сидорчук - єдиний із чинного складу, хто 9 років тому виходив на поле проти Рапіда;

Штурм двічі перетинався в офіційних матчах із представниками України - у раунді плей-оф кваліфікації ЛЄ 2009/10 австрійці за сумою двох матчів здолали Металіст (0:1 - у Харкові, 1:1 - у Граці).

Пряма мова

Мірча Луческу (головний тренер Динамо): очікуйте ближче до гри...

Крістіан Ільцер (головний трнеенер Штурма): очікуйте ближче до гри...

Орієнтовні склади

Динамо: Бущан, Кендзьора, Забарний, Попов, Вівчаренко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Циганков, Ванат, Беседін.

Штурм: Зібенгандль, Газібегович, Вютріх, Боркович, Морлі-Семюельс, Гірлендер, Горенц Станкович, Прасс, Хорват, Саркарія, Гейлунд.

Ставки букмекерів

Коефіцієнт на перемогу Динамо - 2,21, на перемогу Штурма - 3,3. Нічия - 3,35.

Прогноз чемпіона

Перемога Динамо - 2:1.