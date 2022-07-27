Фенербахче - Динамо 1:2 Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Динамо крокує до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

119' Новак вкидував з аута в штрафний майданчик, але Бущан потягнув удар у дальній кут.

117' Вівчаренко боровся на фланзі з Брумою і заробив аут для Динамо.

116' Караваєв після подачі з кутового з льоту пробивав, але воротар парирував цей удар.

114' ГООООООЛ! Динамо виходить вперед! Вівчаренко прострільну передачу видав, Караваєв на дальній стійці був і потужно пробив по воротах. Воротар парирував удар, але будучи у воротах!

113' Шапаренко видав пас на Гармаша, той намагався під удар Андрієвському віддати, але Олександр до м'яча не встиг.

111' Гармаш отримав жовту картку за розмови з арбітром.

110' Гармаш намагався забігання виконати, але опинився в офсайді.

109' Гармаш пробивав з-за меж штрафного, але від ноги захисника м'яч пішов на кутовий.

107' Заміни від Мірчі Луческу: замість Дубінчака і Сидорчука на поле вийшли Вівчаренко і Андрієвський.

106' Другий екстратайм розпочався!

Нас чекають вирішальні 15 хвилин поєдинку.

105' Ще хвилину додав суддя до першої 15-хвилинки.

104' Забарний головою пробивав після подачі, але влучив у стійку український захисник.

103' Циганков виконував подачу з кутового, Але голкіпер кулаками вибив м'яч подалі.

101' Сидорчук пробивав по воротах, але м'яч від захисника пішов у аут.

99' Намагався Циганков пробивати, але влучив у стінку.

98' Шепелєва збив Салай під час контратаки, жовта захиснику господарів.

96' Шапаренко забігав за спини захисникам, але опинився у офсайді.

94' Також заміна від Жезуша. Новак змінив Арана.

92' Заміна в складі Динамо відбулася: замість Кендзьори на поле вийшов Караваєв.

91' Додатковий час розпочався!

Завершується основний час! Нас чекає екстратайми.

90' Мор подавав у штрафний майданчик, але Попов вибив м'яч подалі.

90' 4 хвилини додав арбітр до осовного часу.

89' Гармаш небезпечно пробивав з меж штрафного, але поруч зі стійкою пройшов м'яч.

88' Гол! Фенербахче зрівнює рахунок! З кутового пішла подача, Бущан невдало зіграв на виході і Салай

86' Шапаренко виводив Ваната один на один, але Алтай вийшов з воріт і вибив м'яч подалі.

85' Заміна в складі Фенербахче: замість Тіссерана на поле вийшов Лінкольн.

83' Шепелєв увірвався у штрафний майданчик, але не встиг прострілити.

81' Після штрафного м'яч відскочив до Тіссерана,а ле той пробив трохи вище воріт.

79' У центрі поля Тіссеран порушив правила.

77' Небезпечно головою пробивав Россі, але Бущан у неймовірному сейві врятував свою команду.

75' Мор подавав з кутового, але вдалося захисникам вибити м'яч подалі.

73' Циганков вийшов на ударну позицію, але пробив заслабко - м'яч у руках воротаря.

72' Вана пробивав по воротах після закидання Дубінчака, але боковий суддя зафіксував офсайд.

71' З кутового пішла подача, але кияни відбилися.

70' ГЕОРГІЙ БУЩАН ТЯГНЕ ПЕНАЛЬТІ!

68' Пенальті у ворота Динамо! Попов збив Валенсію в штрафному майданчику. Жовта для українського захисника.

66' Подвійна заміна від Мірчі Луческу: замість Бєсєдіна та Буяльського на поле вийшли Гармаш та Шепелєв.

64' Заміна в складі господарів: Креспу змінив Кінга.

62' Тепер "гірчичник" отримав і сам Емре Мор за фол на Шапаренку.

60' Шапаренко хапав Мора за футболку, жовта картка українському хавбеку.

58' Жовту картку отримав Віталій Буяльський за неспортивну поведінку. Можливо це пов'язано з емоційним святкуванням голу.

57' ГОООООООЛ! Динамо виходить вперед! Циганков відпасував на Кендзьору, той пройшов суперника і прострілив на Буяльського, який відправив м'яч у сітку.

55' Тіссеранд порушив правила у центрі поля.

53' Юксек в'їхав у Буяльського у центрі поля за що був звільнений.

52' Фенербахче залишається в меншості! Юксек отримав другу жовту!

50' Кінг виходив сам на сам, але Бущан був перший на м'ячі.

49' Кінг грубо зіграв у атаці. Штрафний на користь Динамо.

48' Кінг на хорошу позицію вийшов і пробивав по воротах, але удар заблокували.

47' Заміна в складі Фенербахче: замість Кахведжі гру продовжив Мор.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершився, нулі на табло!

45' Валенсія та Дубінчак по жовтій картці отримали.

45' Дубінчак наважився на дальній удар, але вище воріт пішов м'яч.

45' Три хвилини додав арбітр до першого тайму.

43' Кінг занадто агресивно в атаці боровся, штрафний для Динамо.

40' Заспокоїлася трохи гра, обох команд влаштовує нічия перед завершенням першого тайму.

38' Заміна в складі Динамо, замість травмованого Вербича на поле вийшов Ванат.

36' Самуель за підкат грубий отримав чергову жовту картку в матчі.

34' Вербич отримав пошкодження у боротьбі із Самуелем.

32' Сидорчук після невдалого стандарту Динамо зірвав контратаку - жовта картка капітану киян.

30' Циганков втік один на один з голкіпером, але Алтай виграв у цьому протистоянні.

28' Юксек грубо сфолив у центрі поля - жовта картка для хавбека Фенербахче.

26' Вербич отримав м'яч і міг вийти один на один, але лайнсмен зафіксував офсайд.

24' З правого флангу подавав Валенсія, але м'яч прийшов у руки Бущану.

22' Кінг вийшов один на один з Бущаном, але трохи не влучив у площину.

21' Кахведжі пробив зі штрафного і влучив у стійку, небезпечний момент біля воріт Динамо.

19' Попов порушив правила перед власним штрафним майданчиком, небезпечнйи стандарт.

17' Россі наважився на удар з-за меж штрафного майданчика, але трохи над поперечиною пройшов снаряд.

15' Після подачі зі штрафного Валенсія пробивав головою, але вище воріт пішов м'яч.

13' Циганков у спину підштовхнув суперника в центрі поля за що отримав жовту картку.

11' Валенсія намагався зловити Бущана на помилці і закинути йому за комірець, але український голкіпер вдало зіграв і забрав м'яч у руки.

9' Фенербахче відкрив рахунок у матчі, але арбітр зафіксував штрафний удар у боротьбі Валенсії та Забарного.

7' Намагається Динамо контролювати м'яч, але до чужих воріт прорватися не вдається.

5' У боротьбі із Забарним Валенсія підіграв собі рукою.

3' Буяльський намагався Бєсєдіна в забігання запустити, але закидання було перехоплене.

2' Після кутового м'яч відскочив до нападника Фенербахче, який завдавав небезпечний удар, але біля стійки просвистів снаряд.

1' Матч розпочався!

Команди виходять на футбольне поле!

Визначилися стартові склади команд:

Динамо Київ: Бущан - Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак - Шапаренко, Сидорчук - Циганков, Буяльський, Вербич - Бєсєдін

Фенербахче: Алтай - Осайї-Самуель, Тіссеранд, Салай, Кадіоглу – Арао - Кахведжі, Юксек, Россі – Кінг, Валенсія

Київське Динамо зіграє матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче.

Поєдинок відбудеться у середу, 27 липня, на стадіоні Шюкрю Сараджоглу у Стамбулі. Початок о 20:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію починаючи з 19:45.

Нагадаємо, у першому матчі команди не виявили сильнішого.