Джерело - Чемпіон.
Колишній півзахисник київського Динамо Беньямін Вербич став гравцем грецького Панатінаїкоса.
Про це повідомляє пресслужба грецького клубу.
Контракт підписано до літа 2025 року.
За 4 роки в Динамо Вербич зіграв 121 матч, відзначився 37 голами і 12 асистами, а також здобув 5 трофеїв (чемпіонство, 2 Кубки і 2 Суперкубки України).
Вербич скористався правилом ФІФА і призупинив контракт з Динамо, який закінчувався 31 грудня 2022 року.
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Раніше президент Динамо Ігор Суркіс підтвердив відхід Беньяміна Вербича з клубу.