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Вербич перейшов до грецького клубу

Сьогодні 20:53 268 0
Контракт підписано до літа 2025 року
Вербич перейшов до грецького клубу
#Беньямін Вербич, #Динамо Київ, #Панатінаїкос

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник київського Динамо Беньямін Вербич став гравцем грецького Панатінаїкоса.

Про це повідомляє пресслужба грецького клубу.

Контракт підписано до літа 2025 року.

За 4 роки в Динамо Вербич зіграв 121 матч, відзначився 37 голами і 12 асистами, а також здобув 5 трофеїв (чемпіонство, 2 Кубки і 2 Суперкубки України).

Вербич скористався правилом ФІФА і призупинив контракт з Динамо, який закінчувався 31 грудня 2022 року.

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Допис, поширений Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos)

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс підтвердив відхід Беньяміна Вербича з клубу.

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