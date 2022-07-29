Контракт підписано до літа 2025 року

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник київського Динамо Беньямін Вербич став гравцем грецького Панатінаїкоса.

Про це повідомляє пресслужба грецького клубу.

Контракт підписано до літа 2025 року.

За 4 роки в Динамо Вербич зіграв 121 матч, відзначився 37 голами і 12 асистами, а також здобув 5 трофеїв (чемпіонство, 2 Кубки і 2 Суперкубки України).

Вербич скористався правилом ФІФА і призупинив контракт з Динамо, який закінчувався 31 грудня 2022 року.

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Раніше президент Динамо Ігор Суркіс підтвердив відхід Беньяміна Вербича з клубу.