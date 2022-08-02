Бенфіка з Яремчуком розгромила Мідтьюлланн, Шериф поступився Вікторії. Результати кваліфікації Ліги чемпіонів

Результати кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Відбулися перші матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Український нападник Бенфіки Роман Яремчук у матчі проти Мідтьюлланна вийшов на поле на 79-й хвилині гри.

Ліга чемпіонів

Кваліфікація, Півфінали

02 серпня

Шериф - Вікторія Пльзень 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 36 Аканбі (пен), 1:1 - 41 Хори, 1:2 - 55 Буха

Лудогорець - Динамо Загреб 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 6 Перич, 0:2 - 9 Падт (автогол), 1:2 - 22 Текпетей

Монако - ПСВ 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 38 Верман, 1:1 - 80 Дісасі

Рояль Уніон - Рейнджерс 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 27 Теума, 2:0 - 76 Ванзейр

Бенфіка - Мідтьюлланн 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 17 Рамос, 2:0 - 33 Рамос, 3:0 - 40 Фернандес, 4:0 - 61 Рамос, 4:1 - Сісто (пен)

Раніше Динамо дізналося потенційного суперника у раунді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.