Бенфіка з Яремчуком розгромила Мідтьюлланн, Шериф поступився Вікторії. Результати кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Відбулися перші матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
Український нападник Бенфіки Роман Яремчук у матчі проти Мідтьюлланна вийшов на поле на 79-й хвилині гри.
Шериф - Вікторія Пльзень 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 36 Аканбі (пен), 1:1 - 41 Хори, 1:2 - 55 Буха
Лудогорець - Динамо Загреб 1:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 6 Перич, 0:2 - 9 Падт (автогол), 1:2 - 22 Текпетей
Монако - ПСВ 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 38 Верман, 1:1 - 80 Дісасі
Рояль Уніон - Рейнджерс 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 27 Теума, 2:0 - 76 Ванзейр
Бенфіка - Мідтьюлланн 4:1 (3:0)
Голи: 1:0 - 17 Рамос, 2:0 - 33 Рамос, 3:0 - 40 Фернандес, 4:0 - 61 Рамос, 4:1 - Сісто (пен)
Раніше Динамо дізналося потенційного суперника у раунді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.