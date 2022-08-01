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Челсі побореться з Манчестер Сіті за Кукурелью

Вчора 20:56 186 0
Марк Кукурелья може змінити клуб
Челсі побореться з Манчестер Сіті за Кукурелью
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брайтон, #Кукурелья, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - tribuna.com.

Захисник Брайтона Марк Кукурелья може перейти у Челсі.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Лондонський клуб втрутився в боротьбу за гравця. Раніше його хотів підписати Манчестер Сіті за 40 млн фунтів. Брайтон готовий відпустити його тільки за 50 млн, і не збирається відповідати на пропозиції з меншою сумою. "Сіті", своєю чергою, не готовий платити більше.

Челсі буде обговорювати з Брайтоном суму трансферу і можливе включення інших гравців в угоду. Зокрема, лондонський клуб готовий віддати Леві Колвілла як частину цього трансферу. При цьому у Челсі впевнені, що проблем з досягненням угоди щодо особистого контракту не буде.

Минулого сезону на рахунку захисника 1 гол та 1 асист у 35 матчах АПЛ.

Нагадаємо, Тоттенгем та Манчестер Сіті поборються за трансфер лідера Ліона.

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