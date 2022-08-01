Джерело - tribuna.com.
Захисник Брайтона Марк Кукурелья може перейти у Челсі.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Лондонський клуб втрутився в боротьбу за гравця. Раніше його хотів підписати Манчестер Сіті за 40 млн фунтів. Брайтон готовий відпустити його тільки за 50 млн, і не збирається відповідати на пропозиції з меншою сумою. "Сіті", своєю чергою, не готовий платити більше.
Челсі буде обговорювати з Брайтоном суму трансферу і можливе включення інших гравців в угоду. Зокрема, лондонський клуб готовий віддати Леві Колвілла як частину цього трансферу. При цьому у Челсі впевнені, що проблем з досягненням угоди щодо особистого контракту не буде.
Минулого сезону на рахунку захисника 1 гол та 1 асист у 35 матчах АПЛ.
Нагадаємо, Тоттенгем та Манчестер Сіті поборються за трансфер лідера Ліона.