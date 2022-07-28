Тоттенгем та Манчестер Сіті поборються за трансфер лідера Ліона

Трансфер може коштувати 80 млн євро

Півзахисник Ліона Лукас Пакета може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.

Про це повідомляє L’Équipe.

На 24-річного футболіста претендуватимуть Тоттенгем та Манчестер Сіті. Відзначається, що ці 2 клуби просунулися в перемовинах з Ліоном. До конкретних пропозицій справа не дійшла.

Перехід в стан "містян" стане більш ймовірним, якщо команду покине Бернарду Сілва. Тоттенгему потрібно також продати когось зі своїх гравців, аби підписати Пакету. "Шпори" розглядають продаж Тангі Ндомбеле або Джованні ло Чельсо.

За попередніми даними, Ліон хоче виручити за плеймейкера 80 млн євро.