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Брайтон назвав умову трансферу Кукурельї у Манчестер Сіті

Сьогодні 12:39 132 0
Трансфер близький до зриву
Брайтон назвав умову трансферу Кукурельї у Манчестер Сіті
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брайтон, #Кукурелья, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Брайтон припинив перемовини з Манчестер Сіті щодо трансферу лівого захисника Марка Кукурельї.

Про це повідомляє Madrid Xtra з посиланням на The Athletic.

Відзначається, що клуб не має наміру надалі торгуватися з "містянами". Брайтон прийме пропозицію лише в тому випадку, якщо Ман Сіті буде готовий заплатити за 23-річного футболіста понад 50 млн фунтів.

Сам іспанець хоче оформити трансфер та вже звертався з цим проханням до керівництва.

Минулого сезону на рахунку захисника 1 гол та 1 асист у 35 матчах АПЛ.

Нагадаємо, Тоттенгем та Манчестер Сіті поборються за трансфер лідера Ліона.

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