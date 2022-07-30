Брайтон назвав умову трансферу Кукурельї у Манчестер Сіті

Джерело - tribuna.com.
Брайтон припинив перемовини з Манчестер Сіті щодо трансферу лівого захисника Марка Кукурельї.
Про це повідомляє Madrid Xtra з посиланням на The Athletic.
Відзначається, що клуб не має наміру надалі торгуватися з "містянами". Брайтон прийме пропозицію лише в тому випадку, якщо Ман Сіті буде готовий заплатити за 23-річного футболіста понад 50 млн фунтів.
Сам іспанець хоче оформити трансфер та вже звертався з цим проханням до керівництва.
Минулого сезону на рахунку захисника 1 гол та 1 асист у 35 матчах АПЛ.
Нагадаємо, Тоттенгем та Манчестер Сіті поборються за трансфер лідера Ліона.