Брайтон назвав умову трансферу Кукурельї у Манчестер Сіті

Трансфер близький до зриву

Брайтон припинив перемовини з Манчестер Сіті щодо трансферу лівого захисника Марка Кукурельї.

Про це повідомляє Madrid Xtra з посиланням на The Athletic.

Відзначається, що клуб не має наміру надалі торгуватися з "містянами". Брайтон прийме пропозицію лише в тому випадку, якщо Ман Сіті буде готовий заплатити за 23-річного футболіста понад 50 млн фунтів.

Сам іспанець хоче оформити трансфер та вже звертався з цим проханням до керівництва.

Минулого сезону на рахунку захисника 1 гол та 1 асист у 35 матчах АПЛ.

Нагадаємо, Тоттенгем та Манчестер Сіті поборються за трансфер лідера Ліона.