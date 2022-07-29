Ігнатенко: Я повноцінний гравець Бордо

Данило Ігнатенко прокоментував перехід у Бордо

Хавбек Данило Ігнатенко підтвердив, що Бордо викупив його контракт у Шахтаря, тож українець готується до сезону у Франції.

Про це розповів сам футболіст.

"На сьогоднішній день я можу сказати одне: я – повноцінний гравець Бордо, чому дуже радий. Не треба недооцінювати Лігу 2. Кажуть, що вона навіть важча за Лігу 1. Побачимо, ще кілька днів і я зможу сам у цьому переконатись. Все залежить від мене, а там буде видно", – сказав Ігнатенко.

При цьому не виключено, що Бордо, який через фінансові проблеми міг втратити професійний статус, не проти продати Данила, щоб заробити гроші.

Ігнатенко в минулому сезоні грав за Бордо на правах оренди з Шахтаря.