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Ігнатенко: Я повноцінний гравець Бордо

Сьогодні 13:25 265 0
Данило Ігнатенко прокоментував перехід у Бордо
Ігнатенко: Я повноцінний гравець Бордо
#Бордо, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат Франції, Ліга 2, #Шахтар, #Данило Ігнатенко

Джерело - sport.ua.

Хавбек Данило Ігнатенко підтвердив, що Бордо викупив його контракт у Шахтаря, тож українець готується до сезону у Франції.

Про це розповів сам футболіст.

"На сьогоднішній день я можу сказати одне: я – повноцінний гравець Бордо, чому дуже радий. Не треба недооцінювати Лігу 2. Кажуть, що вона навіть важча за Лігу 1.

Побачимо, ще кілька днів і я зможу сам у цьому переконатись. Все залежить від мене, а там буде видно", – сказав Ігнатенко.

При цьому не виключено, що Бордо, який через фінансові проблеми міг втратити професійний статус, не проти продати Данила, щоб заробити гроші.

Ігнатенко в минулому сезоні грав за Бордо на правах оренди з Шахтаря.

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