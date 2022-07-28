Ігнатенко продовжить виступати за Бордо у наступному сезоні

Футболіст розповів про своє майбутнє

Український півзахисник Данило Ігнатенко продовжить виступи за Бордо, який вилетів у Лігу 2.

Про це заявив сам гравець.

"Сьогодні я можу сказати одне. Я на 100% гравець Бордо (на цей час), і я дуже щасливий. Не варто недооцінювати рівень Ліги 2, кажуть, що вона важча, ніж Ліга 1" - сказав Ігнатенко.

В минулому сезоні жирондинці посіли останнє місце в Лізі 1. Через фінансові проблеми клуб перевели у третій дивізіон. Проте Федерація футболу Франції вирішила залишити команду у Лізі 2.

Ігнатенко в минулому сезоні грав за Бордо на правах оренди з Шахтаря.