Головне
Динамо здолало Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 22:43 2418
Українка Бабак стала чемпіонкою Європи з марафону
Сьогодні 21:25 135
Фенербахче зробив офіційну заяву щодо інциденту з фанатами на матчі з Динамо
Сьогодні 18:09 5444
Луческу не прийшов на пресконференцію у Туреччині через уболівальників Фенербахче
Сьогодні 08:10 8501
Уболівальники Фенербахче скандували "владімір путін" під час матчу проти Динамо
Вчора 23:26 11294
Ворскла програла АІКу у кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 22:37 1086
Фенербахче - Динамо 1:2 Як це було
Вчора 22:36 31849
Лунін може відправитися в оренду у Наполі
Вчора 21:24 687
Шахтар орендував вихованця Динамо
Вчора 19:39 851
Бєсєдін та Циганков у старті Динамо на матч-відповідь з Фенербахче
Вчора 18:55 906
Прямі трансляції

Ігнатенко продовжить виступати за Бордо у наступному сезоні

Сьогодні 20:40 178 0
Футболіст розповів про своє майбутнє
Ігнатенко продовжить виступати за Бордо у наступному сезоні
#Бордо, #Данило Ігнатенко

Джерело - Tribuna.com.

Український півзахисник Данило Ігнатенко продовжить виступи за Бордо, який вилетів у Лігу 2.

Про це заявив сам гравець.

"Сьогодні я можу сказати одне. Я на 100% гравець Бордо (на цей час), і я дуже щасливий. Не варто недооцінювати рівень Ліги 2, кажуть, що вона важча, ніж Ліга 1" - сказав Ігнатенко.

В минулому сезоні жирондинці посіли останнє місце в Лізі 1. Через фінансові проблеми клуб перевели у третій дивізіон. Проте Федерація футболу Франції вирішила залишити команду у Лізі 2.

Ігнатенко в минулому сезоні грав за Бордо на правах оренди з Шахтаря.

Коментарі ()
Популярне зараз
Фенербахче зробив офіційну заяву щодо інциденту з фанатами на матчі з Динамо Фенербахче зробив офіційну заяву щодо інциденту з фанатами на матчі з Динамо 5444
Ворскла вилетіла з єврокубків після дивного голу, який зарахував суддя із Сербії - ВІДЕО Ворскла вилетіла з єврокубків після дивного голу, який зарахував суддя із Сербії - ВІДЕО 7605
Уболівальники Фенербахче скандували "владімір путін" під час матчу проти Динамо Уболівальники Фенербахче скандували "владімір путін" під час матчу проти Динамо 11294
Луческу не прийшов на пресконференцію у Туреччині через уболівальників Фенербахче Луческу не прийшов на пресконференцію у Туреччині через уболівальників Фенербахче 8501
Бущан відбив пенальті в матчі з Фенербахче та допоміг Динамо вийти в наступний раунд ЛЧ Бущан відбив пенальті в матчі з Фенербахче та допоміг Динамо вийти в наступний раунд ЛЧ 4707
Фенербахче - Динамо 1:2 Як це було Фенербахче - Динамо 1:2 Як це було 31849
Рекомендуємо
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 7403
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 24173
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 31607
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 11367
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 13325
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 90270 1