Де Дзербі може повернутися до роботи

Олімпіакос розглядає можливість призначення колишнього коуча Шахтаря Роберто Де Дзербі на посаду головного тренера команди.

Про це повдіомляє Gazzeta.gr.

Напередодні греки на своєму полі були розгромлені Маккабі з Хайфи (0:4), вилетівши в другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, що, швидше за все, призведе до відставки з посади головного тренера португальця Педру Мартінша.

На босів Олімпіакоса вже виходили агенти з пропозиціями послуг наставників з Англії та Іспанії, але пріоритетним варіантом для грецького клубу є Роберто Де Дзербі.

Повідомляється, що італійський коуч користується великою пошаною в керівництві Олімпіакоса.

Нагадаємо, Де Дзербі покинув Шахтар.