Джерело - sport.ua.
Олімпіакос розглядає можливість призначення колишнього коуча Шахтаря Роберто Де Дзербі на посаду головного тренера команди.
Про це повдіомляє Gazzeta.gr.
Напередодні греки на своєму полі були розгромлені Маккабі з Хайфи (0:4), вилетівши в другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, що, швидше за все, призведе до відставки з посади головного тренера португальця Педру Мартінша.
На босів Олімпіакоса вже виходили агенти з пропозиціями послуг наставників з Англії та Іспанії, але пріоритетним варіантом для грецького клубу є Роберто Де Дзербі.
Повідомляється, що італійський коуч користується великою пошаною в керівництві Олімпіакоса.
Нагадаємо, Де Дзербі покинув Шахтар.