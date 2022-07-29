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Де Дзербі може очолити Олімпіакос

Сьогодні 08:26 360 0
Де Дзербі може повернутися до роботи
Де Дзербі може очолити Олімпіакос
#Олімпіакос, #Футбольні трансфери, #Шахтар, #Роберто Де Дзербі

Джерело - sport.ua.

Олімпіакос розглядає можливість призначення колишнього коуча Шахтаря Роберто Де Дзербі на посаду головного тренера команди.

Про це повдіомляє Gazzeta.gr.

Напередодні греки на своєму полі були розгромлені Маккабі з Хайфи (0:4), вилетівши в другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, що, швидше за все, призведе до відставки з посади головного тренера португальця Педру Мартінша.

На босів Олімпіакоса вже виходили агенти з пропозиціями послуг наставників з Англії та Іспанії, але пріоритетним варіантом для грецького клубу є Роберто Де Дзербі.

Повідомляється, що італійський коуч користується великою пошаною в керівництві Олімпіакоса.

Нагадаємо, Де Дзербі покинув Шахтар.

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