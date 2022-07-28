Три білоруські клуби вилетіли з турніру: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій

Гол Кочергіна приніс перемогу Ракуву над Астаною

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі-відповіді другого кваліфікаційного етапу Ліги конференцій 2022/23 з футболу.

Відзначимо, що три білоруські клуби (Гомель, мінське Динамо та БАТЕ) вилетіли з турніру. В єврокубках залишився лише солігорський Шахтар, який у першому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів поступився Марібору. То ж Шахтар зіграє у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Суперником буде румунський Клуж. Сподіваємося, що 11 серпня Білорусь залишиться без клубів в єврокубках.

Ліга конференцій 2022/23

Другий кваліфікаційний етап

Матчі-відповіді, 28 липня

Астана (Казахстан) - Ракув (Казахстан) 0:1 (0:1). Перший матч 0:5

Актуально: Кочергін забив Астані в дев'ятку гарматним ударом з-за меж штрафного - ВІДЕО

Габала (Азербайджан) - Фегервар (Угорщина) 2:1 (1:1). Перший матч 1:4

Кішварда (Угорщина) - Кайрат (Казахстан) 1:0 (1:0). Перший матч 1:0

Мілсамі (Молдова) - КуПС (Фінляндія) 1:4 (1:1). Перший матч 2:2

Пайде (Естонія) - Арарат-Вірменія (Вірменія) 0:0 (пен. 5:3). Перший матч 0:0

Ельфсбург (Швеція) - Молде (Норвегія) 1:2. Перший матч 1:4

Нетанія (Ізраїль) - Башакшехір (Туреччина) 0:1. Перший матч 1:1

АПОЕЛ (Кіпр) - Ботев (Болгарія) 2:0. Перший матч 0:0

Віборг (Данія) - Судува (Литва) 1:0. Перший матч 1:0

Вікінг (Норвегія) - Спарта (Чехія) 2:1. Перший матч 0:0

Динамо (Батумі, Грузія) - Лех (Польща) 1:1. Перший матч 0:5

Левадія (Естонія) - Хіберніанс (Мальта) 1:1. Перший матч 2:3

Ліллестрем (Норвегія) - СІК (Фінляндія) 5:2. Перший матч 1:0

Нефтчі (Азербайджан) - Аріс (Кіпр) 3:0. Перший матч 0:2

Ньютаун (Вельс) - Спартак (Словаччина) 1:2. Перший матч 1:4

Славія (Чехія) - Сент-Джозеф (Гібралтар) 7:0. Перший матч 4:0

Рига (Латвія) - Ружомберок (Словаччина) 2:1. Перший матч 3:0

ЦСКА (Болгарія) - Македонія ГП (Північна Македонія) 4:0. Перший матч 0:0

Юргорден (Швеція) - Рієка (Хорватія) 2:0. Перший матч 2:1

Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) - Зіра (Азербайджан) 0:0. Перший матч 3:0

ПАОК (Греція) - Левскі (Болгарія) 1:1. Перший матч 0:2

Стяуа (Румунія) - Сабуртало (Грузія) 4:2. Перший матч 0:1

Університатя (Румунія) - Влазнія (Албанія) 3:0. Перший матч 1:1

Олімпія (Словенія) - Шепші (Румунія) 2:0 (пен. 2:4). Перший матч 1:3

Раднічкі (Сербія) - Гзіра (Мальта) 3:3 (пен. 1:3). Перший матч 2:2

Лехія (Гданськ, Польща) - Рапід (Австрія) 1:2. Перший матч 0:0

Брондбю (Данія) - Погонь (Польща) 4:0. Перший матч 1:1

Динамо (Мінськ, Білорусь) - Хаполель (Беер-Шева, Ізраїль) 0:1. Перший матч 1:2

Дріта (Косово) - Антверпен (Бельгія) 0:2. Перший матч 0:0

Коньяспор (Туреччина) - БАТЕ (Білорусь) 2:0. Перший матч 3:0

Лачі (Албанія) - Петрокуб (Молдова) 1:4. Перший матч 0:0

Слайго (Ірландія) - Мотервелл (Шотландія) 2:0. Перший матч 1:0

Хамрун (Мальта) - Валеж (Боснія і Герцеговина) 1:0. Перший матч 1:0

Чукарічкі (Сербія) - Расінг (Люксембург) 4:0. Перший матч 4:1

Шкендія (Північна Македонія) - Валмієра (Латвія) 3:1. Перший матч 2:1

Янг Бойз (Швейцарія) - Лієпая (Латвія) 3:0. Перший матч 1:0

Вадуц (Ліхтенштейн) - Копер (Словенія) 1:1. Перший матч 1:0

Мура (Словенія) - Сент-Патрікс (Ірландія) 0:0 (пен. 5:6). Перший матч 1:1

Будучност (Чорногорія) - Брейдаблік (Ісландія) 2:1. Перший матч 0:2

Осієк (Хорватія) - Кизилжар (Казахстан) 0:2. Перший матч 2:1

Тре Фіорі (Сан-Марино) - Б36 Торсхавн (Фарерські острови) 0:0. Перший матч 0:1

Тузла Сіті (Боснія і Герцеговина) - АЗ (Нідерланди) 0:4. Перший матч 0:1

Дунайська Стреда (Словаччина) - Вікінгур (Фарерські острови) 2:0. Перший матч 2:0

Зріньскі (Боснія і Герцеговина) - Тирана (Албанія) 3:2. Перший матч 1:0

Крузейдерс (Північна Ірландія) - Базель (Швейцарія) 1:1. Перший матч 0:3

Пушкаш Академія (Угорщина) - Гімарайнш (Португалія) 0:0. Перший матч 0:3

Нагадаємо полтавська Ворскла програла шведському АІКу у кваліфікації Ліги конференцій.