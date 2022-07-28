Три білоруські клуби вилетіли з турніру: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі-відповіді другого кваліфікаційного етапу Ліги конференцій 2022/23 з футболу.
Відзначимо, що три білоруські клуби (Гомель, мінське Динамо та БАТЕ) вилетіли з турніру. В єврокубках залишився лише солігорський Шахтар, який у першому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів поступився Марібору. То ж Шахтар зіграє у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Суперником буде румунський Клуж. Сподіваємося, що 11 серпня Білорусь залишиться без клубів в єврокубках.
Астана (Казахстан) - Ракув (Казахстан) 0:1 (0:1). Перший матч 0:5
Актуально: Кочергін забив Астані в дев'ятку гарматним ударом з-за меж штрафного - ВІДЕО
Габала (Азербайджан) - Фегервар (Угорщина) 2:1 (1:1). Перший матч 1:4
Кішварда (Угорщина) - Кайрат (Казахстан) 1:0 (1:0). Перший матч 1:0
Мілсамі (Молдова) - КуПС (Фінляндія) 1:4 (1:1). Перший матч 2:2
Пайде (Естонія) - Арарат-Вірменія (Вірменія) 0:0 (пен. 5:3). Перший матч 0:0
Ельфсбург (Швеція) - Молде (Норвегія) 1:2. Перший матч 1:4
Нетанія (Ізраїль) - Башакшехір (Туреччина) 0:1. Перший матч 1:1
АПОЕЛ (Кіпр) - Ботев (Болгарія) 2:0. Перший матч 0:0
Віборг (Данія) - Судува (Литва) 1:0. Перший матч 1:0
Вікінг (Норвегія) - Спарта (Чехія) 2:1. Перший матч 0:0
Динамо (Батумі, Грузія) - Лех (Польща) 1:1. Перший матч 0:5
Левадія (Естонія) - Хіберніанс (Мальта) 1:1. Перший матч 2:3
Ліллестрем (Норвегія) - СІК (Фінляндія) 5:2. Перший матч 1:0
Нефтчі (Азербайджан) - Аріс (Кіпр) 3:0. Перший матч 0:2
Ньютаун (Вельс) - Спартак (Словаччина) 1:2. Перший матч 1:4
Славія (Чехія) - Сент-Джозеф (Гібралтар) 7:0. Перший матч 4:0
Рига (Латвія) - Ружомберок (Словаччина) 2:1. Перший матч 3:0
ЦСКА (Болгарія) - Македонія ГП (Північна Македонія) 4:0. Перший матч 0:0
Юргорден (Швеція) - Рієка (Хорватія) 2:0. Перший матч 2:1
Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) - Зіра (Азербайджан) 0:0. Перший матч 3:0
ПАОК (Греція) - Левскі (Болгарія) 1:1. Перший матч 0:2
Стяуа (Румунія) - Сабуртало (Грузія) 4:2. Перший матч 0:1
Університатя (Румунія) - Влазнія (Албанія) 3:0. Перший матч 1:1
Олімпія (Словенія) - Шепші (Румунія) 2:0 (пен. 2:4). Перший матч 1:3
Раднічкі (Сербія) - Гзіра (Мальта) 3:3 (пен. 1:3). Перший матч 2:2
Лехія (Гданськ, Польща) - Рапід (Австрія) 1:2. Перший матч 0:0
Брондбю (Данія) - Погонь (Польща) 4:0. Перший матч 1:1
Динамо (Мінськ, Білорусь) - Хаполель (Беер-Шева, Ізраїль) 0:1. Перший матч 1:2
Дріта (Косово) - Антверпен (Бельгія) 0:2. Перший матч 0:0
Коньяспор (Туреччина) - БАТЕ (Білорусь) 2:0. Перший матч 3:0
Лачі (Албанія) - Петрокуб (Молдова) 1:4. Перший матч 0:0
Слайго (Ірландія) - Мотервелл (Шотландія) 2:0. Перший матч 1:0
Хамрун (Мальта) - Валеж (Боснія і Герцеговина) 1:0. Перший матч 1:0
Чукарічкі (Сербія) - Расінг (Люксембург) 4:0. Перший матч 4:1
Шкендія (Північна Македонія) - Валмієра (Латвія) 3:1. Перший матч 2:1
Янг Бойз (Швейцарія) - Лієпая (Латвія) 3:0. Перший матч 1:0
Вадуц (Ліхтенштейн) - Копер (Словенія) 1:1. Перший матч 1:0
Мура (Словенія) - Сент-Патрікс (Ірландія) 0:0 (пен. 5:6). Перший матч 1:1
Будучност (Чорногорія) - Брейдаблік (Ісландія) 2:1. Перший матч 0:2
Осієк (Хорватія) - Кизилжар (Казахстан) 0:2. Перший матч 2:1
Тре Фіорі (Сан-Марино) - Б36 Торсхавн (Фарерські острови) 0:0. Перший матч 0:1
Тузла Сіті (Боснія і Герцеговина) - АЗ (Нідерланди) 0:4. Перший матч 0:1
Дунайська Стреда (Словаччина) - Вікінгур (Фарерські острови) 2:0. Перший матч 2:0
Зріньскі (Боснія і Герцеговина) - Тирана (Албанія) 3:2. Перший матч 1:0
Крузейдерс (Північна Ірландія) - Базель (Швейцарія) 1:1. Перший матч 0:3
Пушкаш Академія (Угорщина) - Гімарайнш (Португалія) 0:0. Перший матч 0:3
Нагадаємо полтавська Ворскла програла шведському АІКу у кваліфікації Ліги конференцій.