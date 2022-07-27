Ворскла програла АІКу у кваліфікації Ліги конференцій

Полтавська команда припинила свою участь у турнірі

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді другого кваліфікаційного етапу Ліги конференцій 2022/23 з футболу полтавська Ворскла протистояла шведському АІКу.

Полтавська команда поступилася у додатковий час з рахунком 0:2 і припинила свою участь у турнірі.

Ліга конференцій 2022/23

Другий кваліфікаційний етап

Матч-відповідь, 27 липня

АІК (Швеція) - Ворскла (Україна) 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+3 Мендес, 2:0 - 107 Бйорнстрем

АІК: Нордфельдт - Отьєно, Папаяннопулос, Січендже (Сісей, 106), Мендес (Рінг, 102) - Бйорнстрьом, Ларссон, Гуссейн, Аярі (Ахмед, 77) - Стефанеллі (Мбунга-Кімпіока, 102), Гвідетті (Бауї, 106).

Ворскла: Різник - Бацула, Яворський, Зайков (Челядін, 30), Пердута - Олійник (Кулаковський, 95), Пуцлін, В. Тілль (Родрігес, 74), Козиренко - Степанюк, Марлісон (Кравчук, 74).

Попередження: Отьєно, 41, Бауї, 117 - В. Тілль, 45, Родрігес, 83, Бацула, 88, Різник, 112, Пуцлін, 119

Перший матч 2:3