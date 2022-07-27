Головне
Динамо здолало Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 22:43 1270
Уболівальники Фенербахче скандували "владімір путін" під час матчу проти Динамо
Сьогодні 23:26 569
Ворскла програла АІКу у кваліфікації Ліги конференцій
Сьогодні 22:37 503
Фенербахче - Динамо 1:2 Як це було
Сьогодні 22:36 28221
Лунін може відправитися в оренду у Наполі
Сьогодні 21:24 295
Шахтар орендував вихованця Динамо
Сьогодні 19:39 488
Бєсєдін та Циганков у старті Динамо на матч-відповідь з Фенербахче
Сьогодні 18:55 762
Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:43 3670
Динамо Загреб та Шериф вийшли у наступний етап Ліги чемпінів
Сьогодні 00:12 1589
Шахтар поступився Аяксу в контрольному поєдинку
Вчора 22:52 1255
Прямі трансляції

Ворскла програла АІКу у кваліфікації Ліги конференцій

Сьогодні 22:37 503 0
Полтавська команда припинила свою участь у турнірі
Ворскла програла АІКу у кваліфікації Ліги конференцій
#Ворскла

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді другого кваліфікаційного етапу Ліги конференцій 2022/23 з футболу полтавська Ворскла протистояла шведському АІКу.

Полтавська команда поступилася у додатковий час з рахунком 0:2 і припинила свою участь у турнірі.

Ліга конференцій 2022/23
Другий кваліфікаційний етап
Матч-відповідь, 27 липня

АІК (Швеція) - Ворскла (Україна) 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+3 Мендес, 2:0 - 107 Бйорнстрем

АІК: Нордфельдт - Отьєно, Папаяннопулос, Січендже (Сісей, 106), Мендес (Рінг, 102) - Бйорнстрьом, Ларссон, Гуссейн, Аярі (Ахмед, 77) - Стефанеллі (Мбунга-Кімпіока, 102), Гвідетті (Бауї, 106).

Ворскла: Різник - Бацула, Яворський, Зайков (Челядін, 30), Пердута - Олійник (Кулаковський, 95), Пуцлін, В. Тілль (Родрігес, 74), Козиренко - Степанюк, Марлісон (Кравчук, 74).

Попередження: Отьєно, 41, Бауї, 117 - В. Тілль, 45, Родрігес, 83, Бацула, 88, Різник, 112, Пуцлін, 119

Перший матч 2:3

Коментарі ()
Популярне зараз
Яремчук віддав переможний гольовий пас у матчі проти клубу АПЛ - ВІДЕО Яремчук віддав переможний гольовий пас у матчі проти клубу АПЛ - ВІДЕО 2188
Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів 3670
Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 7132
АІК - Ворскла - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій АІК - Ворскла - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій 2489
Натхнення для Динамо: легендарний покер Шевченка у ворота Фенербахче - ВІДЕО Натхнення для Динамо: легендарний покер Шевченка у ворота Фенербахче - ВІДЕО 12741
Фенербахче - Динамо 1:2 Як це було Фенербахче - Динамо 1:2 Як це було 28222
Рекомендуємо
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 6549
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 27823
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 36135
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 5290 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 90230 1
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 20393 2