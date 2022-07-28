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Рома узгодила з ПСЖ трансфер Вейналдума

Сьогодні 13:55 340 0
Рома узгодила з ПСЖ трансфер Вейналдума
Рома узгодила з ПСЖ трансфер Вейналдума
#Вейналдум, #ПСЖ, #Рома, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери

Джерело - football24.ua.

Рома досягла з ПСЖ принципової згоди про підписання Джорджиньо Вейналдума.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Це сталося завдяки дружнім стосункам між власниками клубів. Ден Фрідкін особисто попросив Нассера Аль-Хелайфі відпустити 31-річного півзахисника в Рим. Після цього спортивні директори обох клубів почали узгоджувати основні деталі трансферу. Остаточно вони повинні домовитись у Ізраїлі – в суботу Рома зіграє у Хайфі товариський матч з Тоттенгемом, а в неділю ПСЖ буде у Тель-Авіві.

Ймовірно, перехід Вейналдума буде оформлений у вигляді безплатної оренди із правом викупу. "Джалороссі" будуть зобов'язані викупити Вейналдума, якщо той зіграє за римлян половину матчів у сезоні, а команда вийде до Ліги чемпіонів. Якщо це станеться, то римляни підпишуть із півзахисником контракт до 2025 року.

В сезоні 2021/22 31-річний Вейналдум зіграв у 31 матчі Ліги 1, переважно виходячи на заміну.

Раніше повідомлялося, що Вейналдум хоче покинути ПСЖ.

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