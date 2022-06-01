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Вейналдум хоче покинути ПСЖ

Сьогодні 21:28 96 0
Джорджиньо Вейналдум влітку може змінити клуб
Вейналдум хоче покинути ПСЖ
Фото - gettyimages
#Вейналдум, #ПСЖ, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Півзахисник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум може покинути клуб цього літа.

Про це повідомляє Goal.com.

Він незадоволений кількістю ігрової практики, яку отримує у Парижі.

Вейналдум не викликаний на червневі матчі збірної Нідерландів. 31-річний хавбек побоюється, що може не потрапити до заявки збірної на ЧС-2022 у Катарі.

Остаточне рішення Вейналдум ухвалить після того, як стане відомо, хто буде головним тренером ПСЖ у новому сезоні.

Вейналдум перейшов у ПСЖ рік тому із Ліверпуля у статусі вільного агента. У нинішньому сезоні на його рахунку 3 голи та 3 асисти у 38 матчах за ПСЖ у всіх турнірах.

Нагадаємо, ПСЖ запропонував Зідану 25 млн євро за сезон.

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