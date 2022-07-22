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Вейналдум погодився перейти до Роми

Сьогодні 10:55 263 0
Футболіст цього літа може змінити клуб
Вейналдум погодився перейти до Роми
#ПСЖ, #Рома

Джерело - Tribuna.com.

Хавбек ПСЖ Джорджиньо Вейналдум став ближче до переходу у Рому.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Нідерландець провів бесіду з головним тренером джалороссі Жозе Моурінью та повідомив, що готовий переїхати до Риму. Його зацікавила Рома.

ПСЖ не проти платити половину зарплати футболіста у річній оренді з подальшим викупом за 15 млн євро.

В сезоні 2021/22 31-річний Вейналдум зіграв у 31 матчі Ліги 1, переважно виходячи на заміну.

Раніше повідомлялося, що Вейналдум хоче покинути ПСЖ.

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