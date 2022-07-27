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Аріс переміг Гомель: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій

Сьогодні 23:05 491 0
Аріс переміг Гомель: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій
#Аріс, #Клуж

Джерело - Чемпіон.

Відбулося чотири матчі-відповіді другого кваліфікаційного етапу Ліги конференцій 2022/23 з футболу.

Ліга конференцій 2022/23
Другий кваліфікаційний етап
Матчі-відповіді, 27 липня

Інтер (Андорра) - Клуж (Румунія) 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Солдевілья, 1:1 - 51 Дяк

Перший матч 0:3

АІК (Швеція) - Ворскла (Україна) 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+3 Мендес, 2:0 - 107 Бйорнстрем

Перший матч 2:3

Класвік (Фарерські острови) - Сутьєска (Чорногорія) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 66 Клеттскард

Перший матч 0:0

Гомель (Білорусь) - Аріс (Греція) 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Грей, 1:1 - 82 Гоголашвілі (пен), 1:2 - 90+3 Грей

Перший матч 1:5

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