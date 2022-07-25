Фенербахче - Динамо Київ: де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграє з турецьким Фенербахче у матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2022/23.

Пряма трансляція матчу на ОТТ-платформі Setanta Sport Ukraine та телеканалі, лише в кабельних мережах.

Перший матч у Лодзі завершився внічию - 0:0.

Фенербахче - Динамо