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Фенербахче - Динамо Київ: де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні 11:53 280 0
Фенербахче - Динамо Київ: де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів
#Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграє з турецьким Фенербахче у матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2022/23.

Пряма трансляція матчу на ОТТ-платформі Setanta Sport Ukraine та телеканалі, лише в кабельних мережах.

Перший матч у Лодзі завершився внічию - 0:0.

Фенербахче - Динамо

  • Матч відбудеться 27 липня в Стамбулі на стадіоні Фенербахче Шюкрю Сараджоглу;
  • Початок гри - 20:00 за київським часом;
  • Переможець пари у третьому кваліфікаційному раунді турніру зіграє проти австрійського Штурма;
  • Раніше суперники зіграли між собою 5 офіційних матчів - перевага на боці киян (2 перемоги, 3 нічиї).
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