Фенербахче - Динамо Київ: де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо зіграє з турецьким Фенербахче у матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2022/23.
Пряма трансляція матчу на ОТТ-платформі Setanta Sport Ukraine та телеканалі, лише в кабельних мережах.
Перший матч у Лодзі завершився внічию - 0:0.
Фенербахче - Динамо
- Матч відбудеться 27 липня в Стамбулі на стадіоні Фенербахче Шюкрю Сараджоглу;
- Початок гри - 20:00 за київським часом;
- Переможець пари у третьому кваліфікаційному раунді турніру зіграє проти австрійського Штурма;
- Раніше суперники зіграли між собою 5 офіційних матчів - перевага на боці киян (2 перемоги, 3 нічиї).