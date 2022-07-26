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2+2 додав матч Фенербахче - Динамо у телепрограму

Сьогодні 09:39 809 0
Поєдинок Динамо в Лізі чемпіонів покаже не лише Setanta Sports
2+2 додав матч Фенербахче - Динамо у телепрограму
#Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

Телеканал 2+2 транслюватиме матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Фенербахче - Динамо.

Трансляція зустрічі вже додана в телепрограму. Щоправда, телеканал показуватиме гру із затримкою в 15 хвилин. Стартовий свисток матчу пролунає о 20.00, а трансляція на 2+2 розпочнеться о 20.15.

Також гру можна буде подивитись на ОТТ-платформі Setanta Sports. На момент матчу канал буде недоступний на ОТТ-платформах.

Нагадаємо, Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку Фенербахче - Динамо.

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