Міжнародний союз сучасного п’ятиборства відсторонив росіян і білорусів від змагань під своєю егідою

Джерело - Чемпіон.

На звернення Федерації сучасного п'ятиборства України Міжнародний союз сучасного п’ятиборства (UIPM) відсторонив спортсменів з рф та рб від участі у чемпіонатах світу та Європи.

Про це заявив міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт.

"Санкції. Сучасне п’ятиборство. Якщо коротко: наша боротьба триває. На звернення Федерації сучасного п'ятиборства України Міжнародний союз сучасного п’ятиборства (UIPM) відсторонив спортсменів з рф та рб від участі у чемпіонатах світу та Європи, а також від усіх офіційних міжнародних змагань під егідою UIPM та ЕАМР. Під санкції загалом потрапили до 150 спортсменів в усіх вікових категоріях. Вони також не мають права змагатися під білим прапором. Втім представники країн-агресорів досі займають керівні посади у структурі UIPM та EAMP. Наші заклики, кроки інших міжнародних спортивних організацій поки на цю ситуацію не вплинули. Працюємо над цим. Наша федерація у постійному контакті з членами Виконкому UIPM та представниками федерацій сучасного п'ятиборства інших країн. Україна наполягає на прийнятті відповідних рішень", - зазначив Гутцайт.

Раніше українець здобув срібло юнацького Євро із сучасного п'ятиборства.