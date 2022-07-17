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Міжнародний союз сучасного п’ятиборства відсторонив росіян і білорусів від змагань під своєю егідою

Сьогодні 21:25 165 0
Міжнародний союз сучасного п’ятиборства відсторонив росіян і білорусів від змагань під своєю егідою
#Вадим Гутцайт

Джерело - Чемпіон.

На звернення Федерації сучасного п'ятиборства України Міжнародний союз сучасного п’ятиборства (UIPM) відсторонив спортсменів з рф та рб від участі у чемпіонатах світу та Європи.

Про це заявив міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт.

"Санкції. Сучасне п’ятиборство. Якщо коротко: наша боротьба триває.

На звернення Федерації сучасного п'ятиборства України Міжнародний союз сучасного п’ятиборства (UIPM) відсторонив спортсменів з рф та рб від участі у чемпіонатах світу та Європи, а також від усіх офіційних міжнародних змагань під егідою UIPM та ЕАМР.

Під санкції загалом потрапили до 150 спортсменів в усіх вікових категоріях. Вони також не мають права змагатися під білим прапором.

Втім представники країн-агресорів досі займають керівні посади у структурі UIPM та EAMP.

Наші заклики, кроки інших міжнародних спортивних організацій поки на цю ситуацію не вплинули. Працюємо над цим.

Наша федерація у постійному контакті з членами Виконкому UIPM та представниками федерацій сучасного п'ятиборства інших країн. 

Україна наполягає на прийнятті відповідних рішень", - зазначив Гутцайт.

Раніше українець здобув срібло юнацького Євро із сучасного п'ятиборства.

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