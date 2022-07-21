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Кельн закликав УЄФА негайно відсторонити білоруські команди від єврокубків

Сьогодні 14:02 328 0
Кельн закликав УЄФА негайно відсторонити білоруські команди від єврокубків
#Кельн

Джерело - Tribuna.com.

Кельн надіслав лист президенту УЄФА Александеру Чеферіну з проханням негайно відсторонити білоруські команди від участі в усіх європейських турнірах.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Німецький клуб може зіграти проти БАТЕ, Гомеля, солігорського Шахтаря або мінського Динамо на стадії групового етапу Ліги конференції. Але Кельн рішуче засуджує близькість уряду Білорусі до Росії та масову підтримку білоруською владою війни в Україні, тому просить відсторонити клуби з цієї країни від змагань, як вже було зроблено з російськими командами.

Кельн закликає інші клуби теж приєднатися до ініціативи щодо відсторонення команд з Білорусі. Зараз УЄФА лише заборонила білорусам грати єврокубкові матчі у своїй країні, дозволено виступати на нейтральних полях.

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