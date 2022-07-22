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Українські арбітри призначені на чвертьфінал Євро-2022

Сьогодні 21:55 246 0
Монзуль та Стрілецька призначені на чвертьфінал жіночого Євро
#Катерина Монзуль

Джерело - Чемпіон.

Українські арбітрині працюватимуть на чвертьфінальному матчі жіночого Євро-2022 Швеція — Бельгія.

Про це повідомляє УАФ.

Головним рефері зустрічі, що розпочнеться о 22.00 за київським часом, виступить Катерина Монзуль. Однією з її помічниць на лінії буде Марина Стрілецька. Обов’язки другого лайнсмена виконуватиме полячка Пауліна Барановська. Четвертий суддя — Емікар Кальдерас Баррера (Венесуела). Арбітр системи VAR — Паоло Валері (Італія). Асистент арбітра системи VAR — Мауріціо Маріані (Італія).

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