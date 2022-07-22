Українські арбітри призначені на чвертьфінал Євро-2022

Монзуль та Стрілецька призначені на чвертьфінал жіночого Євро

Джерело - Чемпіон.

Українські арбітрині працюватимуть на чвертьфінальному матчі жіночого Євро-2022 Швеція — Бельгія.

Про це повідомляє УАФ.

Головним рефері зустрічі, що розпочнеться о 22.00 за київським часом, виступить Катерина Монзуль. Однією з її помічниць на лінії буде Марина Стрілецька. Обов’язки другого лайнсмена виконуватиме полячка Пауліна Барановська. Четвертий суддя — Емікар Кальдерас Баррера (Венесуела). Арбітр системи VAR — Паоло Валері (Італія). Асистент арбітра системи VAR — Мауріціо Маріані (Італія).