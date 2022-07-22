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Облак підпише новий контракт із Атлетіко

Сьогодні 09:10 171 0
Матрацники на найближчі роки закрили питання щодо воротарської позиції
Облак підпише новий контракт із Атлетіко
#Атлетіко Мадрид, #Ян Облак

Джерело - Чемпіон.

Керівництво мадридського Атлетіко запропонувало новий контракт голкіперу Яну Облаку.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Облак підпише угоду терміном до червня 2025 року, а зарплата підніметься з 10 мільйонів євро до 12 мільйонів. Чинний контракт воротаря закінчується наступного літа.

Актуально: Роналду не перейде до Атлетіко

Нагадаємо, що окрім Облака новий контракт з Атлетіко підпише Том Лемар - французький півзахисник хоче залишитися в Мадриді.

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