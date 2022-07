Облак підпише новий контракт із Атлетіко

Керівництво мадридського Атлетіко запропонувало новий контракт голкіперу Яну Облаку.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Облак підпише угоду терміном до червня 2025 року, а зарплата підніметься з 10 мільйонів євро до 12 мільйонів. Чинний контракт воротаря закінчується наступного літа.

