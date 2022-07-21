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Тотовицький пояснив перехід у Шахтар

Сьогодні 18:38 242 0
Андрій Тотовицький прокоментував перехід у Шахтар
Тотовицький пояснив перехід у Шахтар
#Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Андрій Тотовицький

Джерело - Чемпіон.

Новоспечений футболіст Шахтаря Андрій Тотовицький прагне прогресувати у донецькому клубі.

Про це розповів сам футболіст

"Дякую Шахтарю за таку довіру — я повернувся додому. Ані секунди не вагався й одразу дав добро на перехід. Моя ціль — прогресувати та допомагати це робити клубу.

Мотивація грати в Шахтарі — тут годі й казати щось. Хочу закликати вболівальників підтримувати команду у цей нелегкий для нас час", — заявив Тотовицький.

29-річний півзахисник є вихованцем Шахтаря. Під час свого першого періоду у клубі гравець провів 9 матчів та забив 1 гол.

Нагадаємо, Тотовицький розпочав підготовку до сезону з Шахтарем.

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