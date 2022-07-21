Тотовицький пояснив перехід у Шахтар

Новоспечений футболіст Шахтаря Андрій Тотовицький прагне прогресувати у донецькому клубі.

Про це розповів сам футболіст

"Дякую Шахтарю за таку довіру — я повернувся додому. Ані секунди не вагався й одразу дав добро на перехід. Моя ціль — прогресувати та допомагати це робити клубу.

Мотивація грати в Шахтарі — тут годі й казати щось. Хочу закликати вболівальників підтримувати команду у цей нелегкий для нас час", — заявив Тотовицький.