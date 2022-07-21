Тотовицький пояснив перехід у Шахтар

Джерело - Чемпіон.
Новоспечений футболіст Шахтаря Андрій Тотовицький прагне прогресувати у донецькому клубі.
Про це розповів сам футболіст
"Дякую Шахтарю за таку довіру — я повернувся додому. Ані секунди не вагався й одразу дав добро на перехід. Моя ціль — прогресувати та допомагати це робити клубу.
Мотивація грати в Шахтарі — тут годі й казати щось. Хочу закликати вболівальників підтримувати команду у цей нелегкий для нас час", — заявив Тотовицький.
29-річний півзахисник є вихованцем Шахтаря. Під час свого першого періоду у клубі гравець провів 9 матчів та забив 1 гол.
Нагадаємо, Тотовицький розпочав підготовку до сезону з Шахтарем.