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Тотовицький розпочав підготовку до сезону з Шахтарем

Сьогодні 20:25 162 0
Шахтар розпочав підготовку до нового сезону
Тотовицький розпочав підготовку до сезону з Шахтарем
#Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар провів перші тренування під керівництвом нового головного тренера Ігора Йовичевича.

Про це повдіомляє пресслужба донецького клубу.

Розпочав з командою підготовку до сезону нападник Колоса Андрій Тотовицький. Раніше повідомлялось, що він може повернутися у Шахтар.

Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Олексій Шевченко, Тимур Пузанков

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля, Ігор Кирюханцев, Мар’ян Фарина, Андрій Булеза, Петро Стасюк, Дмитро Капінус

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Артем Бондаренко, Дмитро Криськів, Дмитро Топалов, Олексій Кащук, Олег Очеретько, Денис Шостак, Кирило Сігеєв

Нападники: Андрій Тотовицький, Андрій Кулаков, Даниїл Сікан

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