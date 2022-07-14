Тотовицький розпочав підготовку до сезону з Шахтарем

Шахтар розпочав підготовку до нового сезону

Шахтар провів перші тренування під керівництвом нового головного тренера Ігора Йовичевича.

Про це повдіомляє пресслужба донецького клубу.

Розпочав з командою підготовку до сезону нападник Колоса Андрій Тотовицький. Раніше повідомлялось, що він може повернутися у Шахтар.

Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Олексій Шевченко, Тимур Пузанков

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля, Ігор Кирюханцев, Мар’ян Фарина, Андрій Булеза, Петро Стасюк, Дмитро Капінус

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Артем Бондаренко, Дмитро Криськів, Дмитро Топалов, Олексій Кащук, Олег Очеретько, Денис Шостак, Кирило Сігеєв

Нападники: Андрій Тотовицький, Андрій Кулаков, Даниїл Сікан