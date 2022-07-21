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Шахтар оголосив про підписання Тотовицького

Сьогодні 16:08 169 0
Шахтар оголосив про підписання Тотовицького
Шахтар оголосив про підписання Тотовицького
#Колос, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Андрій Тотовицький

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар підписав півзахисника Колоса Андрія Тотовицького.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Контракт з 30-річним українцем розрахований до 30 червня 2025 року. Сума трансферу не розголошуються. 

Хавбек - вихованець гірників. За першу команду дебютував у серпні 2016 року, провів 9 матчів, забив 1 м’яч.

Останні сезони виступав у складі Десни. У січні 2022 року перейшов у Колос, проте через військове вторгнення московії в офіційних матчах за команду так і не дебютував.

Нагадаємо, Тотовицький розпочав підготовку до сезону з Шахтарем.

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