Ворскла втратила двох гравців перед матчем із АІКом

Джерело - ФК Ворскла.
У поєдинку 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій наставник Ворскли Віктор Скрипник не зможе розраховувати на двох основних гравців Володимира Чеснакова та Олександра Скляра.
Про це повідомляє пресслужба полтавського клубу.
У них різного ступеня ушкодження.
Всього у заявці на гру 25 гравців:
воротарі - Різник, Ткаченко, Ісенко, Домолега;
захисники - Пердута, Філіпе, Бацула, Якубу, Яворський, Ізотов, Крупський, Хрипчук, Зайков, Мельничук;
півзахисники - Пуцлін, Черниш, Челядин, Амількар, Кулаковський, Олійник;
нападники - Кравчук, Степанюк, В. Тілль, Козиренко, Марлісон.
Поєдинок Ліги конференцій Ворскла - АІК відбудеться у четвер, 21 липня, у Стокгольмі.