Ворскла втратила двох гравців перед матчем із АІКом

Всього у заявці на гру 25 гравців

Джерело - ФК Ворскла.

У поєдинку 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій наставник Ворскли Віктор Скрипник не зможе розраховувати на двох основних гравців Володимира Чеснакова та Олександра Скляра.

Про це повідомляє пресслужба полтавського клубу.

У них різного ступеня ушкодження.

Всього у заявці на гру 25 гравців:

воротарі - Різник, Ткаченко, Ісенко, Домолега;

захисники - Пердута, Філіпе, Бацула, Якубу, Яворський, Ізотов, Крупський, Хрипчук, Зайков, Мельничук;

півзахисники - Пуцлін, Черниш, Челядин, Амількар, Кулаковський, Олійник;

нападники - Кравчук, Степанюк, В. Тілль, Козиренко, Марлісон.

Поєдинок Ліги конференцій Ворскла - АІК відбудеться у четвер, 21 липня, у Стокгольмі.