Джерело - theathletic.com.
Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко близький до переходу в Арсенал.
Про це повідомляє The Athletic.
Українець домовився з клубом про контракт на 4 роки. Клуби вже узгодили суму трансферу - 30 млн фунтів + 2 млн у вигляді бонусів. Зінченко має пройти медогляд в Арсеналі, після чого підпише контракт.
Інформацію підтвердив і журналіст Фабріціо Романо. За його даними, вже досягнута домовленість про перехід.
Нагадаємо, Зінченко належить Манчестер Сіті з 2016 року, хоча перший сезон відіграв у оренді за ПСВ. У складі "містян" український гравець загалом провів 127 матчів – 2 голи, 12 асистів, 11 виграних трофеїв.