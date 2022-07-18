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Арсенал завершив трансфер Зінченка - ЗМІ

Сьогодні 22:05 719 0
Зінченко підпише контракт на 4 роки
Арсенал завершив трансфер Зінченка - ЗМІ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон

Джерело - theathletic.com.

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко близький до переходу в Арсенал.

Про це повідомляє The Athletic.

Українець домовився з клубом про контракт на 4 роки. Клуби вже узгодили суму трансферу - 30 млн фунтів + 2 млн у вигляді бонусів. Зінченко має пройти медогляд в Арсеналі, після чого підпише контракт.

Інформацію підтвердив і журналіст Фабріціо Романо. За його даними, вже досягнута домовленість про перехід.

Нагадаємо, Зінченко належить Манчестер Сіті з 2016 року, хоча перший сезон відіграв у оренді за ПСВ. У складі "містян" український гравець загалом провів 127 матчів – 2 голи, 12 асистів, 11 виграних трофеїв.

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