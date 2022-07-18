Зінченко підпише контракт на 4 роки

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко близький до переходу в Арсенал.

Про це повідомляє The Athletic.

Українець домовився з клубом про контракт на 4 роки. Клуби вже узгодили суму трансферу - 30 млн фунтів + 2 млн у вигляді бонусів. Зінченко має пройти медогляд в Арсеналі, після чого підпише контракт.

Інформацію підтвердив і журналіст Фабріціо Романо. За його даними, вже досягнута домовленість про перехід.

Нагадаємо, Зінченко належить Манчестер Сіті з 2016 року, хоча перший сезон відіграв у оренді за ПСВ. У складі "містян" український гравець загалом провів 127 матчів – 2 голи, 12 асистів, 11 виграних трофеїв.