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Луческу: Гра Динамо - Фенербахче важлива для народу України

Сьогодні 10:18 331 0
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Луческу: Гра Динамо - Фенербахче важлива для народу України
#Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Мірча Луческу, #Фенербахче

Джерело - офіційний сайт Динамо Київ.

Гравцям Динамо потрібно сконцетруватися на поєдинку 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче.

Про це заявив головний тренер киян Мірча Луческу.

"У нас хороший колектив, який грає вже близько двох років разом. Сподіваюся, що моїм гравцям вдасться на час гри забути про ті жахіття, які відбувається в Україні й сконцентруватися на грі. Ця гра дуже важлива не лише для нас, не лише для вболівальників Динамо, а й для народу України, який чекає від нашої команди перемоги", - сказав Луческу.

Нагадаємо, матч Динамо - Фенербахче відбудеться сьогодні, 20 липня.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку.

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