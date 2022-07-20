Луческу: Гра Динамо - Фенербахче важлива для народу України

Гравцям Динамо потрібно сконцетруватися на поєдинку 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче.

Про це заявив головний тренер киян Мірча Луческу.

"У нас хороший колектив, який грає вже близько двох років разом. Сподіваюся, що моїм гравцям вдасться на час гри забути про ті жахіття, які відбувається в Україні й сконцентруватися на грі. Ця гра дуже важлива не лише для нас, не лише для вболівальників Динамо, а й для народу України, який чекає від нашої команди перемоги", - сказав Луческу.