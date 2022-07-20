Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо зіграє першу зустріч 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче.
Матч відбудеться у середу, 20 липня, на Міському стадіоні у польському Лодзі. Початок о 21:00 за київським часом.
Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію починаючи з 20:45. Пряма трансляція гри на телеканалі та ОТТ-сервісі Setanta Sports Ukraine. Де і як дивитися Сентанту в Україні ТУТ.
Динамо - Фенербахче
- Жеребкування другого кваліфікаційного раунду відбулося 15 червня в Ньоні;
- Переможець двоматчевого протистояння Динамо - Фенербахче зіграє в третьому раунді кваліфікації, програвший - у третьому кваліфай раунді Ліги Європи;
- Суперники зіграють між собою вп'яте. На груповому етапі ЛЧ сезону 2008/09. Вдома кияни перемогли з рахунком 1:0, а на виїзді зіграли 0:0. Також Динамо вибивало Фенербахче з третього раунду відбору ЛЧ сезону 2006/07 - 3:1 в Україні та 2:2 в Туреччині.