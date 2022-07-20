Динамо - Фенербахче 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн України!

Гравці виходять на футбольне поле!

Визначилися стартові склади команд.

Київське Динамо зіграє першу зустріч 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче.

Матч відбудеться у середу, 20 липня, на Міському стадіоні у польському Лодзі. Початок о 21:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію починаючи з 20:45. Пряма трансляція гри на телеканалі та ОТТ-сервісі Setanta Sports Ukraine. Де і як дивитися Сентанту в Україні ТУТ.

Динамо - Фенербахче