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Динамо - Фенербахче 0:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 20:59 6049 0
Динамо - Фенербахче 0:0. ОНЛАЙН
#Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн України!

Гравці виходять на футбольне поле!

Визначилися стартові склади команд.

Київське Динамо зіграє першу зустріч 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче.

Матч відбудеться у середу, 20 липня, на Міському стадіоні у польському Лодзі. Початок о 21:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію починаючи з 20:45. Пряма трансляція гри на телеканалі та ОТТ-сервісі Setanta Sports Ukraine. Де і як дивитися Сентанту в Україні ТУТ.

Динамо - Фенербахче

  1. Жеребкування другого кваліфікаційного раунду відбулося 15 червня в Ньоні;
  2. Переможець двоматчевого протистояння Динамо - Фенербахче зіграє в третьому раунді кваліфікації, програвший - у третьому кваліфай раунді Ліги Європи;
  3. Суперники зіграють між собою вп'яте. На груповому етапі ЛЧ сезону 2008/09. Вдома кияни перемогли з рахунком 1:0, а на виїзді зіграли 0:0. Також Динамо вибивало Фенербахче з третього раунду відбору ЛЧ сезону 2006/07 - 3:1 в Україні та 2:2 в Туреччині.
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