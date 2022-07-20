Динамо - Фенербахче 0:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершується! Динамо та Фенербахче розписали нульову нічию в першому матчі 2-го кола кваліфікації до Ліги чемпініов.

90' Лінкольн головою пробивав, але Бущан забрав м'яч у руки.

90' 5 хвилин додав арбітр до основного часу.

87' Ще одна зміна від Мірчі Луческу: Циганков пішов відпочивати, замість нього на поле вийшов Караваєв.

85' Ледь не помилився воротар Фенербахче, але все ж встиг вибити м'яч перед нападником Динамо.

84' На фланзі Дубінчак збив суперника.

82' Подвійна заімна в складі Динамо: замість Попова та Вербича гру продовжили Сирота та Ванат.

81' Забарний після подачі зі штрафного перевів м'яч на кутовий.

80' Брума пробивав по воротах, але Бущан перевів м'яч на кутовий.

79' Шаперенко помилився у центрі поля і втратив м'яч, але сам пішов у відбір і порушив правила.

78' Заміна в складі Динамо: замість Буяльського на поле вийшов Гармаш.

76' Лінкольн подавав у штрафний майданчик, але Бущан кулаком вибив м'яч подалі.

75' Пішла подача з кутового від Фенербахче, але кияни відбилися.

73' Бєсєдін отримав жовту картку за фол проти Тіссерана. Незадоволений таким рішення судді український форвард.

72' Ще дві заміни від Жорже Жезуша: замість Россі та Валенсії гру продовжили Гюлер та Дурсун.

71' Буяльський скинув під удар Бєсєдіну, але м'яч пролетів у лічених сантиметрах від стійки.

69' Дубінчак класний простріл на Бєсєдіна виконував, але Салай встиг перехопити цю передачу в підкаті.

68' Лівим флангом розвивали атаку кияни, але завершилося усе фолом з боку Віталія Буяльського.

67' Россі вивели на ударну позицію, але вище воріт пробив уругваєць.

65' У центрі поля Бєсєдін порушив правила під час боротьби за м'яч.

63' Подвійна заміна в складі Фенербахче: замість Кахведжі та Кінга на поле вийшли Брума та Лінкольн.

61' Вербич намагався пробити по воротах, але влучив у захисника. Шапаренко на добиванні виявився неточним.

59' Сидорчук у центрі поля збив суперника - жовта картка для капітана Динамо.

58' Буяльський виконав закидання на Циганкова, Віктор намагався продовжити в центр, але його простріл заблокували.

57' Валенсія впав у штрафному майданчику, але суддя пенальті не призначив.

55' Сидорчук пробивав з-за меж штрафного після скидки Циганкова, але повз ворота пройшов м'яч.

54' Самуель боровся з Поповим і після падіння на газон підіграв собі рукою. Штрафний на користь Динамо.

53' Захисники Динамо помилилися біля своїх воріт, але встиг Бущан вибити м'яч.

51' Шапаренко по флангу проривався, але Юксек порушив правила.

50' Контролюють гості м'яч, але особливо до воріт Динамо не просуваються.

48' Россі змістився у центр і пробивав по воротах, але повз ворота пішов м'яч.

47' Заміна відбулася в складі Фенербахче: замість Азіза гру продовжив Тіссеран.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Нулі на табло.

45' Валенсія подавав у штрафний, не зміг Бущан зафіксувати м'яч, але Забарний вчасно розрядив обстановку.

45' Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.

44' Розіграли корнер Шапаренко з Циганковим, але удар не вдався Забарному.

43' Бєсєдін на фланзі спробував подати, але кутовий лише заробляє нападник Динамо.

42' Бєсєдін намагався з-за спини вибігти захисника, але опинився у офсайді.

41' Буяльський у боротьбі з Арао опинився на газоні, але суддя показує, що потрібно киянам виконувати аут.

39' Дубінчак виконував закидання у штрафний майданчик, але Бєсєдін до м'яча не дістався.

38' Забарний класний підкати виконав у своєму штрафному майданчику.

37' Кінг порушив правила проти Забарного, штрафний на користь Динамо.

36' Класний постріл виконав Россі, але Джан влучив у свого ж партнера і м'яч відскочив до Бущана.

35' Джан подавав у штрафний майданчик, але від Салая м'яч пішов за межі поля.

33' Пробивав Кадіоглу по воротах, але Бущан парирував цей удар.

32' Бєсєдін у боротьбі з Алаї впав, але арбітр не зафіксував штрафний.

31' Кінг спробував Бущана заблокувати ліктем за що отримав жовту картку.

30' Россі виконував подачу зі штрафного, але Бущан забрав м'яч у руки.

29' Самуель подавав у штрафний майданчик, але засильним вийшов цей пас - м'яч пішов за межі поля.

27' Кендзьора прострілював на Вербича, але у словенця м'яч зрізався з ноги і в підсумку удар не вийшов.

25' Буяльський обігрався з Циганковим, але трошки засильною вийшла передача від Віталія і Віктор випустив м'яч за межі поля.

24' Дубінчак класно подавав на Бєсєдіна, але Артем трошки не дістався до м'яча.

23' Медики на полі: у боротьбі з Поповим ушкодження зазнав Кінг.

22' Циганков подавав з флангу, але Попову не вдалося нормально пробити головою по воротах.

21' Азіз на фланзі збив Циганкова, штрафний для Динамо.

20' Пішов пас у розріз на Бєсєдіна, але м'яч швидше дійшов до голкіпера.

19' На газоні опинився Валенсія після зіткення з Поповим. Матч призупинено.

18' Циганков виконував розрізну передачу на Вербича, але словенець впав і не дістався до м'яча. Свисток арбітра промовчав.

17' Дубінчак подавав у штрафний майданчик, але Бєсєдін до м'яча не дістався.

15' Юксек опинився у вигідній позиції і пробивав по воротах, але трохи повз ворота пройшов м'яч.

14' Пішла подача з лівого флангу, Валенсія пробивав головою, але Бущан класно склався і врятував Динамо.

13' Розіграли кутовий гості, але після чергового навісу суддя зафіксував офсайд.

12' Пішла подача на ближню стійку, але Бущан кулаками м'яч вибив. Другою хвилею атакували турки і заробили ще один корнер.

11' Шапаренко помилився із передачею і привіз кутовий.

10' Россі з штрафного подавав, але кияни відбилися.

9' Дубінчак вийшов до воріт суперника і пробивав з-за меж штрафного майданчика, але влучив у захисника гравцеь Динамо.

8' Бєсєдін корпус поставив і зміг заробити штрафний у центрі поля.

7' Вербич пресингував суперника на чужій половині поля і підштовхнув опонента.

6' Пішла подача від Россі, але Кінг пробив вище воріт.

5' Циганков збив суперника на фланзі, небезпечний штрафний для Фенербахче.

4' Бєсєдін втратив м'яч і відразу порушив правила. Тактичний фол від українського нападника.

3' У центрі поля Россі порушив правила проти Бєсєдіна. Штрафний на користь Динамо.

2' Закидання пішло на Бєсєдіна, але Артем опинився у положенні поза грою.

1' Матч розпочався!

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Вербич – Бєсєдін

Запасні: Нещерет, Бойко, Вівчаренко, Караваєв, Бурда, Кравченко, Тимчик, Сирота, Антюх, Андрієвський, Гармаш, Ванат.

Фенербахче: Алтай – Осайї-Самуель, Азіз, Салай, Кадіоглу – Кахведжі, Юксек, Вілліан Арао – Кінг, Еннер Валенсія, Россі

Запасні: Ертугрул Четін, Лінкольн, Дурсун, Брума, Гюмюшкайя, Гюлер, Зайц, Крешпу, Тіссеран, Новак, Кападжак, Мор

Лунає гімн України!

Гравці виходять на футбольне поле!

Визначилися стартові склади команд.

Київське Динамо зіграє першу зустріч 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче.

Матч відбудеться у середу, 20 липня, на Міському стадіоні у польському Лодзі. Початок о 21:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію починаючи з 20:45. Пряма трансляція гри на телеканалі та ОТТ-сервісі Setanta Sports Ukraine. Де і як дивитися Сентанту в Україні ТУТ.

Динамо - Фенербахче