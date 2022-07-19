Центральний захисник Маттейс Де Лігт пояснив свій перехід у Баварію.

Про це розповів сам футболіст.

"Я дуже радий стати гравцем цього прекрасного клубу. Баварія - найуспішніший клуб Німеччини, один із найуспішніших клубів Європи та світу.

Із самого початку я відчув щиру повагу з боку менеджменту, тренера та керівництва клубу – це переконало мене.

Крім того, Баварія – чудово керований клуб із великими цілями. Я дуже радий, що стану частиною історії цієї команди", - сказав Де Лігт.