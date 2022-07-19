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Манчестер Сіті відмовився підписувати Неймара

Сьогодні 17:55 292 0
ПСЖ намагався позбутися бразильського форварда
Манчестер Сіті відмовився підписувати Неймара
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Сіті, #Неймар, #ПСЖ, #Футбольні трансфери

Джерело - football24.ua.

ПСЖ спробував відправити Неймара в АПЛ.

Про це повідомляють L'Equipe та Le Parisien.

ПСЖ запропонував підписати Неймара Манчестер Сіті. Їм навіть не потрібні були гроші – йшлося про обмін на Бернарду Сілву. Однак "містяни" відповіли рішучою відмовою, навіть не розпочавши торги.

Контракт Неймара з ПСЖ чинний ще три сезони. Його зарплата становить 35 млн євро. Значну частину минулого сезону бразилець пропустив через травми, награвши лише 28 поєдинків.

Раніше була інформація про те, що Неймаром цікавиться Челсі, але лондонці відмовилися від підписання гравця.

Нагадаємо, Неймар не планує залишати ПСЖ.

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