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Неймар не планує залишати ПСЖ

Сьогодні 13:25 80 0
Бразилець націлений якнайкраще підготуватися до чемпіонату світу
Неймар не планує залишати ПСЖ
#Неймар, #ПСЖ

Джерело - sport.ua.

Бразильський форвард ПСЖ Неймар не бажає залишати влітку клуб, незважаючи на готовність парижан його продати

Про це повідомляє Goal.com. 

30-річний бразилець націлений якнайкраще підготуватися до чемпіонату світу, який відбудеться взимку в Катарі. Тому міняти клуб у міжсезоння форвард не планує.

Контракт Неймара із ПСЖ діє ще три роки. Зазначимо, що новий наставник парижан Крістоф Галтьє зазначив, що хоче, щоб Неймар залишився.

Раніше була інформація про те, що Неймаром цікавиться Челсі, але лондонці відмовилися від підписання гравця.

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