Головне
Динамо поступилося Лозанні у контрольному матчі
29.06.2022 22:53 795
Лех підписав Цітаішвілі
Сьогодні 16:10 156
Цуренко поступилась у третьому колі Вімблдону
Сьогодні 15:11 251
Левченко здобула срібло на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі
Вчора 23:13 570
Бех-Романчук виборола срібло на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі
Вчора 22:50 521
Рижикова виграла бронзу на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі
Вчора 21:24 413
Ротань може очолити Дніпро-1
Вчора 18:48 404
Аль-Айн Реброва може підписати Коваля
Вчора 14:39 412
Фенербахче запропонував 1 млн євро за оренду Довбика
Вчора 12:40 348
Промоутер: Джошуа нокаутує Усика за 9 раундів
Вчора 12:25 629
Прямі трансляції

Челсі обдумує підписання Неймара

Сьогодні 17:29 61 0
Неймар може змінити клуб
Челсі обдумує підписання Неймара
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Неймар, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - football.ua.

Бразильський нападник Парі Сен-Жермен Неймар може змінити клуб влітку.

Про це повідомляє ESPN.

Челсі обдумує підписання зіркового футболіста. Тим не менш, клуб ще не вирішив, на яких правах хоче здійснити трансфер.

Справа в тому, що ПСЖ хоче отримати за свого виконавця не менш ніж 200 млн євро. "Пенсіонери" не готові платити таку суму. Окрім того, чутки пов'язували Неймара із Манчестер Юнайтед, але в підсумку Ерік Тен Гаг вирішив, що форвард зіпсує атмосферу в команді.

Минулого сезону Неймар забив 13 м'ячів та віддав вісім гольових передач у 28 матчах за ПСЖ.

Раніше повідомлялося, що Мілан готовий підписати Неймара.

Коментарі ()
Популярне зараз
Усик: Тепер Ломаченко - український солдат Усик: Тепер Ломаченко - український солдат 515
Луческу: Все людство, зокрема й росія, не хоче війни Луческу: Все людство, зокрема й росія, не хоче війни 548
Бех-Романчук виборола срібло на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі Бех-Романчук виборола срібло на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі 521
Карпати покинуло 13 футболістів Карпати покинуло 13 футболістів 653
Ані Лорак розважалася на святі Кіркорова у компанії речника Путіна ВІДЕО Ані Лорак розважалася на святі Кіркорова у компанії речника Путіна ВІДЕО 1248
Левченко здобула срібло на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі Левченко здобула срібло на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі 570
Рекомендуємо
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 15843 12
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 27986
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 7188
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 168430 3
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 42371
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 25693 1