Матч Динамо - Фенербахче не покажуть по ТБ

Джерело - Чемпіон.

Телеканали Setanta Sports Ukraine не транслюватимуть перший поєдинок 2-го раунду кваліфікації до Ліги чемпіонів Динамо - Фенербахче. Гру можна буде переглянути безкоштовно лише на ОТТ-платформі setantasports.com.

Про це Setanta Ukraine повідомила у коментарях свого офіційного Телеграм-каналу.

"Матч буде на платформі setantasports.com безкоштовно. На інших ресурсах не буде матчу", - написав адміністратор чату.

Нагадаємо, у травні 2022-го телеканал Setanta Sports запустив власну ОТТ-платформу, де можна ексклюзивно переглядати всі події, які не помістилися в сітку двох ефірних каналів.

Додамо, що матч Динамо - Фенербахче розпочнеться 20 липня о 21:00.