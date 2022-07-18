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Суркіс очікує до 14 тис уболівальників Динамо на матчі з Фенербахче

Сьогодні 18:25 229 0
Ігор Суркіс прокоментував домашній матч з Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів
Суркіс очікує до 14 тис уболівальників Динамо на матчі з Фенербахче
#Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Ігор Суркіс, #Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

Динамо розраховує на підтримку уболівальників на домашньому матчі з Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

"Як мені здається, квитки продаються не так гарно, як би хотілося. Але, думаю, тисяч 12-14 на стадіоні буде (арена розрахована на 18 тисяч місць - прим.). В основному будуть наші українські вболівальники, які вимушено переїхали в Польщу. Я сподіваюся на велику підтримку. Ми грали в Антверпені, була дуже гарна підтримка. Були ультрас Антверпена, то наші уболівальники перекрикували їх", - відзначив Суркіс.

Перший матч Динамо - Фенербахче відбудеться в середу, 20 липня на стадіоні ЛКС імені Владислава Круля.

Нагадаємо, Динамо зіграє зі Штурмом, якщо кваліфікується у 3 раунд відбору ЛЧ.

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