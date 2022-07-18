Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 мав право продовжити контракт з головним тренером Ігорем Йовичевичем без згоди хорвата.
Про це розповів журналіст Сергій Болотніков.
"Це дуже дивна ситуація, тому що неофіційна позиція Дніпра-1, з моїх джерела та багатьох інших, полягає в тому, що в клубу була можливість пролонгації контракту Йовичевича на рік без згоди тренера. В односторонньому порядку".
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"Дніпро-1 начебто цією опцією скористався, навіть підвищив зарплату. Можливо, Шахтар знайшов якісь лазівки в контракті. Думаю, Дніпро-1 тепер нічого не доведе", - сказав Болотніков.
Нагадаємо, Маркевич міг очолити Шахтар замість Йовичевича.