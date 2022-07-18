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Дніпро-1 мав можливість пролонгації контракту Йовичевича, - журналіст

Сьогодні 11:16 161 0
Дніпро-1 мав можливість пролонгації контракту Йовичевича, - журналіст
#Йовичевич, #СК Дніпро-1, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 мав право продовжити контракт з головним тренером Ігорем Йовичевичем без згоди хорвата.

Про це розповів журналіст Сергій Болотніков.

"Це дуже дивна ситуація, тому що неофіційна позиція Дніпра-1, з моїх джерела та багатьох інших, полягає в тому, що в клубу була можливість пролонгації контракту Йовичевича на рік без згоди тренера. В односторонньому порядку".

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"Дніпро-1 начебто цією опцією скористався, навіть підвищив зарплату. Можливо, Шахтар знайшов якісь лазівки в контракті. Думаю, Дніпро-1 тепер нічого не доведе", - сказав Болотніков.

Нагадаємо, Маркевич міг очолити Шахтар замість Йовичевича.

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