Дніпро-1 мав право продовжити контракт з головним тренером Ігорем Йовичевичем без згоди хорвата.

Про це розповів журналіст Сергій Болотніков.

"Це дуже дивна ситуація, тому що неофіційна позиція Дніпра-1, з моїх джерела та багатьох інших, полягає в тому, що в клубу була можливість пролонгації контракту Йовичевича на рік без згоди тренера. В односторонньому порядку".