Головне
36-річна Фрейзер-Прайс з рекордом виграла чемпіонат світу в спринті
Сьогодні 11:49 144
Динамо - Фенербахче: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 11:28 2731
Рейтинг ATP: Крутих та Сачко покращили свої позиції
Сьогодні 10:18 20374
Історичний успіх: Україна посіла третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 09:52 18441
Рейтинг WTA: Калініна втратила 12 позицій і статус 1 ракетки України
Сьогодні 09:48 226856
NAVI поступилися Faze у фіналі IEM Cologne 2022
Сьогодні 08:18 239
Зозуля: Добрих росіян немає - всі вони покидьки
Вчора 22:40 352
Тола встановив рекорд чемпіонатів світу у марафоні
Вчора 20:26 587
Хміль та Лазаренко здобули золоту медаль на чемпіонаті Європи U-20
Вчора 18:24 588
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати
Вчора 18:12 10818
Прямі трансляції

Шахтар передав документи про судовий позов на ФІФА у CAS

Сьогодні 10:57 178 0
Шахтар має намір судитися проти ФІФА
Шахтар передав документи про судовий позов на ФІФА у CAS
#ФІФА, #Шахтар

Джерело - The Athletic.

Шахтар має намір судитися проти ФІФА у справі щодо відшкодування 50 мільйонів євро через введення нових правил про призупинення контрактів легіонерів.

Про це повідомляє The Athletic.

Український клуб вже передав необхідні документи генеральному директору Спортивного арбітражного суду (CAS) Метьє Рібу.

За інформацією видання, Палкін зазначив, що Шахтар не зможе сплатити борги іншим європейським командам за попередні трансфери, якщо не буде спроможний продавати своїх футболістів.

Нагадаємо, перехід Соломона в Фулгем затримується через правило ФІФА.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати 10818
Динамо - Фенербахче: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо - Фенербахче: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів 2731
Історичний успіх: Україна посіла третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 Історичний успіх: Україна посіла третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 18441
Рейтинг WTA: Калініна втратила 12 позицій і статус 1 ракетки України Рейтинг WTA: Калініна втратила 12 позицій і статус 1 ракетки України 226856
Рейтинг ATP: Крутих та Сачко покращили свої позиції Рейтинг ATP: Крутих та Сачко покращили свої позиції 20374
Відео. Швед забив гол прямим ударом з кутового Відео. Швед забив гол прямим ударом з кутового 3615
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 50125 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 246061
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 5731
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 39751
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 5581
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 24864