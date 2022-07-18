Шахтар передав документи про судовий позов на ФІФА у CAS

Шахтар має намір судитися проти ФІФА

Джерело - The Athletic.

Шахтар має намір судитися проти ФІФА у справі щодо відшкодування 50 мільйонів євро через введення нових правил про призупинення контрактів легіонерів.

Про це повідомляє The Athletic.

Український клуб вже передав необхідні документи генеральному директору Спортивного арбітражного суду (CAS) Метьє Рібу.

За інформацією видання, Палкін зазначив, що Шахтар не зможе сплатити борги іншим європейським командам за попередні трансфери, якщо не буде спроможний продавати своїх футболістів.

Нагадаємо, перехід Соломона в Фулгем затримується через правило ФІФА.