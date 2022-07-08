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Циганик: Шахтар судитиметься з ФІФА

Сьогодні 21:39 126 0
Гірники вимагають десятки мільйонів
Циганик: Шахтар судитиметься з ФІФА
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар збирається виставити позов ФІФА на суму близько 50 мільйонів євро.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Шахтар збирається судитися з ФІФА. Суть претензії така: ФІФА дозволила гравцям призупиняти контракти, не подовжуючи їх. Таким чином, футболісти не закріплюються за клубом і це є великою проблемою для Шахтаря. Донецький клуб купив чимало футболістів. Ці гравці майже півтора року можуть не перебувати у стані Шахтаря через дозвіл ФІФА. Гірники збираються виставити позов ФІФА на суму близько 50-ти мільйонів євро.

Якби не було цього рішення, то можна було би продати Соломона, Тете та інших. Оскільки є правило ФІФА і футболісти можуть обирати, то клуби вийшли з перемовин. Немає сенсу платити за футболіста, якщо за рік його можна буде отримати безкоштовно.

Можливо, ФІФА не буде судитися і захоче піти на компроміс, спробувавши якось компенсувати втрати "Шахтаря". Але це може бути прецедент і тоді компенсовувати доведеться дуже багатьом клубам", - заявив Циганик.

Раніше повідомлялося, що Ісмаїлі готується залишити Шахтар.

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